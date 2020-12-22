Evve Mağazası ve Açıkgöz Hukuk Bürosu Vatandaşları Dolandırıyor! Ödenmiş Senetlerin Paralarını Almaya Çalışıyorlar!

Evve mağazası binlerce insanı dolandırmaya çalışıyor! Evve'den senetle alış veriş yapan özellikle yaşlı kitleye hitap eden mağaza dolandırıcılığın hukuka uygun yolunu bulmuş. Binlerce vatandaş tefeci hukuk büroları tarafından haciz ile tehdit ediliyor ve ödedikleri halde senetleri Evve tarafından oyalanarak verilmeyen vatandaşlara senetleriniz elimizde diyor! Evve mağazası vatandaşlara ödediklerinin senetlerini vermemiş bu senetleri Açıkgöz hukuk bürosuna deviretmiş ve kapanış ilan etmiş.

Evve mağazaları kapanışlarını ilan etmiş ve milyonlarca vatandaşı mağdur etmişti. Vatandaşlara ödedikleri halde senetlerini oyalayarak vermeyen Evve, bu senetleri Açıkgöz hukuk bürosuna deviretmiş. Açıkgöz hukuk bürosu da vatandaşları arayarak ödedikleri paraları faizleriyle isteyerek haciz ile tehditlere başlamış!

Milyonlarca vatandaş mağdur ve isyanda! Vatandaşlar Cimer'e şikayet ederek bu dolandırıcılığa karşı seslerini duyurmaya çalışıyor. Müşteri tüm borcunu ödüyor. Senetleri almak istediğinde Evve mağazası tarafından sürekli oyalanıyor. En son mağaza batıyor. Evve müşterileri iki yıl sonra Açıkgöz Hukuk Bürosu'ndan gelen 'icra' mesajı ile şok yaşıyor.

Evve'nin sahibi Şinasi Darbaz, sahibi olduğu hisseleri Mulati Mahemuti diye birine devrederek ortadan kayboluyor. Kredi kartı olmadığı için senetli alışveriş yapmak zorunda kalan özelliklede emekli pek çok vatandaş da Av. Fatih Açıkgöz'ün sahibi olduğu hukuk bürosu tarafından yolunmaya çalışılıyor.

Vatandaşlar sosyal medyadan da Şikayetvar adlı siteden de seslerini duyurmaya çalışıyor. Bir genç kadın sosyal medya hesabından "Tüm borcunu kapattığı halde "senetini sonra vericez" diyip sırra kadem basan alışveriş merkezi topu Açıkgöz Hukuk Bürosu'na attı. Annemi hergün icra tehdidi içeren mesajlarla taciz eden Hazal isimli sözde büro avukatı sizi Savcılığa şikayet edicem. 70 yaşında bir kadını taciz ve tehdit suçtur. Anneme bişey olursa sorumlu Açıkgöz Hukuk Bürosu'dur. " diyerek yazarak isyan etti.

Tüketici Hakları ise konuyla ilgili tek kelime etmedi!. Vatandaşlar bu pandemi döneminde iyice çileden çıkmış durumda bu konuya karşı isyan durumunda. Zaten zar zor senetlerini ödeyen vatandaşlar 2 yıl sonra ödedikleri senetleri yeniden ödetmeye çalışan tefeci avukatlık bürosuna karşı isyan etmiş durumda. Konunun en yakın zamanda devlet tarafından çözülmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 22:58