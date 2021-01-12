Evlilik vaadi ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi! Van’da akıl almaz olay

Van’da yaşanan bir dolandırıcılık olayı çözüme kavuştu. Dolandırıcılar bu kez farklı bir yol izledi. İnsanları kandırarak binlerce liralık eşyayı alıp kaçan çete bu kez kurtulamadı.

Van şehrinde yaşanan olayda vatandaşları evlenme vaadi ile kandırıp sonrasında ise toplamda 120 bin 600 TL’lik bir soyguna imza atan 3 şüpheli polisler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Süphelilerin yakalanması 90 saatlik bir güvenlik kamera incelenme süresi sonrasında yaşandı. Göz altına alınan 3 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü insanları evlelik vaadi ile kandıran ve toplam 120 bin 600 TL değerindeki ziynet eşyalarını alıp kaçan dolandırıcıları tespit etmek adına incelemeler yaptı. Harekete geçen polis ekipleri Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip ile birlikte soruşturma resmi olarak başladı. Kurulan özel ekip 90 saat boyunca güvenlik kameraları görüntülerini izledi. Araştırma sonunda kimlikleri belirlenen 3 şüphelinin adreslerinin de bulunması için operasyona geçildi.

Kurulan Özel Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yerleri tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan Emniyet işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüphelinin ismi ise açıklanmadı.

Bunun gibi daha bir çok çeşit dolandırıcılık yöntemleri mevcut. Sık karşılaşılan yöntemler arasında sahte e-posta ve sahte SMS yolu ile birçok vatandaş mağdur duruma geliyor. Banka çalışanı gibi yapılan arama ile ücret talebi, komiskon iade isteği, faiz, borç, aidat gibi vaatler ile kart bilgilerini istemek ya da telefona tuşlamanızı söylemek dolandırıcıların bir diğer tuzağıdır. Yetkililer bu şekilde iletişime geçen kişilere itibar etmemek konusunda ısrarla vatandaşı uyarmaktadır. Aynı şekilde sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık çeşiti de bir diğer yöntem olup bankalara ait gibi sunulan sahte hesaplar ve reklamlar aracılığı ile sitelere yönlendirme yapılmaktadır. Açılan bu sitelerde şifre gibi kişisel bilgi istenmesi durumunda ise dikkatli olunmalıdır. Online olarak yapılan alışveriş sitelerinde de dolandırıcılık bir diğer yaygın yöntem olurken sahte sitelere karşı tedbirli olunmalıdır. Sitenin SSL sertifikasına sahip olunup olunmadığı kontrol edilmesi gereken noktalardan yalnızca biridir.