Evleneceklere Müjde! Devlet 84 Bin Liraya Kadar Destek Verecek!

Geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evlilik planı yapan gençlere müjdeli haberi verdi. Bilindiği üzere evlenecek olan gençlerimize 84 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği veriliyordu. Gençlerin aile kurmaları yönünde teşvik etmek amacıyla evlilik yardımlarının kapsamını genişleteceklerini açıklayan Erdoğan, her geçen gün artan evlilik ve düğün masraflarından korkan gençlerin yüreğine su serpti. Peki evlenmek isteyen gençlere verilen destekler neler, ne kadar artış yaşanması planlanıyor?

27 yaşından önce evlenmek isteyen gençleri teşvik etmek için devlet tarafından geri ödemesiz 24 bin lira hibe para ödemesi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ilk kez evlenecek gençlere verilen çeyiz desteği ve ilk kez ev alacak olan gençlere verilen geri ödemesiz desteklerin tutarı da 2021 yılında arttı ve gençlere verilecek olan maddi yardımın miktarı 84 bin liraya kadar ulaştı.

Devlet tarafından, evleneceklere verilen hibe desteği ile hem gençlerin tasarruf ve birikim yapmaya alışması hem de aile kurmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda gerekli şartları yerine getiren gençlere verilen 84 bin liralık geri ödemesiz devlet hibesi ile evlenmek isteyen gençler kredi çekip borç altına girmekten kurtuluyor.

86 bin lira hibe desteği almak isteyen gençlerin yapması gereken tek şey çeyiz hesabı ve konut hesabı olan bankalara giderek başvuru yapmaktır. Peki nedir bu çeyiz hesabı ve konut hesabı?

ÇEYİZ HESABI NEDİR NASIL AÇILIR?

İlk kez evlenecek olan 27 yaşından küçük olan gençlerin evlenmeden belli bir süre önce açtığı ve her ay belirli tutarlarda birikim yapmasını sağlayan hesaba çeyiz hesabı denir. Açılan çeyiz hesabına en az 36 ay boyunca aylık olarak en az 155,26 lira, en fazla 1.552,65 lira yatırmaları ya da 3 aylık periyotlarla en az 465,77 lira, en fazla 4.657,95 lira para yatırmaları durumunda birikim yapılan paraya ve süreye göre belirli miktarda geri ödemesiz devlet desteği verilmektedir. Biriken paranın yüzde 20’si kadar para devlet tarafından karşılıksız olarak gençlerimize verilmektedir.

36 ay ile 47 ay arasında birikim yapan gençlere 6 bin 500 lira

48 ay ile 59 ay arasında birikim yapan gençlere 7 bin 500 lira

60 ay ve üzerinde birikim yapan gençlere de 9 bin lira çeyiz parası verilmektedir. Evlenecek olan çiftlerin ayrı ayrı çeyiz hesabı açmaları halinde ikisi de ayrı ayrı destek alabilmektedir. Yani bir çift toplamda 18 bin lira çeyiz desteği alabilir.

KİMLER ÇEYİZ DESTEĞİ ALABİLİR?

24 yaşını doldurmamış ve daha önce evlilik yapmamış olan Türk vatandaşları

Evlenmeden önce en az 3 yıl boyunca çeyiz hesabında düzenli olarak ödeme yapan vatandaşlar

27 yaşını doldurmadan ilk kez evlenen ve evlendikten sonra ilk 6 ayda başvuru yapanlar devletten çeyiz desteği alabilir.

KONUT HESABI NEDİR?

İlk kez ev alacak olan kişilerin devlet tarafından belirli bir miktarda hibe verilerek desteklendiği konut hesabında da çeyiz hesabında olduğu gibi birikim yapılması gerekmektedir. Konut hesabında birikim yapan kişilere karşılıksız olarak maddi destek verilir.

En az 36 ay boyunca, aylık olarak en az 388,17 lira, en fazla da 3.881,60 lira ya da 3 aylık periyotlarla en az 1.164,50 lira, en fazla 11.664,79 lira birikim yapılması durumunda biriken paranın yüzde 25’i kadar devlet desteği verilmektedir.

36 ay ile 47 ay boyunca birikim yapan kişilere 26 bin 996 lira

48 ay ile 59 ay boyunca birikim yapan kişilere 29 bin 72 lira

60 ay ve üzeri birikim yapan kişilere de 33 bin 97 liraya kadar devlet desteği verilmektedir. Yeni evlenecek olan kişilerin evlenmeden önce ayrı ayrı konut hesabı açması durumunda devletten ayrı ayrı konut desteği alabilirler. Örneğin 60 ay boyunca ayrı ayrı birikim yapan kişiler evlenince 66 bin liralık destek almış olurlar.