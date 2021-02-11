Evini Kiralayan Ev Sahiplerinin Dikkatine! Bu Kişilere Ev Kiralamazsanız Para Cezası Alabilirsiniz

Medeni duruma ve cinsiyete göre evine kiracı arayan, evini kiralamak isteyen kişilerin medeni durumuna bakıp cinsiyetine göre ayrımcılık yapıp ev kiralamayan ev sahibine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan uyarı geldi: Bekar kişilere ev vermeyenlere para cezası var

Evini bekar erkeğe kiralamayan, ‘’ Bayan ve aileye uygun’’ başlığı ile evine kiracı arayan ev sahibi ve emlakçıya toplam 8.000 TL para cezası verildi.

İstanbul'da yaşayan bekar bir erkeğin ev kiralamak istemesi üzerine, ev kiralamak üzere başvurduğu emlakçı ‘’Ev sahibi bekar ev vermiyor’’ tepkisi ile karşılaşınca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvurdu.

Emlakçı ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yapmış olduğu savunmada, ev sahibinin bekar erkek kiracı istemediğine, ev sahibinin istediği kriterlere uygun birine bulmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Ev sahibi ise duruma ilişkin yapmış olduğu açıklamada ise daha öncesinde bekar erkekler evini kiraladığını, ve bu yüzden çok sorun yaşadığını ifade etti.

Kiraya verilmek istenen evin ilanında ‘’ Bayana ve aileye uygun’’, ifadesine dikkat çeken, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, sorunun kişinin bekar ve evli olması değil. Cinsiyet kaynaklı bir önyargı olduğunu belirtti. Diğer bir ifade ile ‘’ Cinsiyetçilik ve Ayrımcılık’’ olarak belirtti.

Ev sahibini istediği kriterlere uygun birini bulmak ve yükümlü olduğunu ifade eden emlakçı ise ceza almaktan kurtulamadı. Evini kiralamak istemeyen ev sahibine 5000 TL, emlakçıya ise 3 bin TL para cezası kesildi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ise daha önce buna benzer bir karar ile tekrar gündeme gelmişti, Evini dul birine kiralamak istemeyen ev sahibine ve emlakçıya para cezası kesmişti.

Kiralamak için ev arayan çoğu kişinin karşılaştığı bu sorun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından cinsiyetçilik ve ayrımcılık olarak nitelendirilip para cezası kesilmesine sebep oluyor.