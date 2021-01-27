Evden çalıştırmayan işverenlere para cezası kesilecek!

Almanya'da evden çalışma sistemine ilişkin çarpıcı bir karar alındı. Söz konusu kararda, teknik bakımdan herhangi bir engele sahip olmayan iş yerlerinin çalışanlarına evden çalışma olanağı sunmaya mecbur olacakları belirtildi.

Daha önce tavsiye niteliğindeydi

Almanya'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle birçok iş yeri, evden çalışma imkânına sahip olan çalışanlarının işe gelme zorunluluğunu kaldırmış ve söz konusu çalışanların evden çalışmalarına yönelik karar almıştı. Daha önce tavsiye niteliğine sahip olan bu karar şimdi zorunlu hale getirildi.

Para cezası kesilecek

Evden çalışma sistemine geçme imkânına sahip olmasına rağmen geçmeyen iş yerlerine 30 bin Euro'ya kadar ceza kesileceği öğrenildi.

"Ofis işleri evden çalışmayla da yürütülebilir"

Sosyal Demokrat Parti'den (SDP) Katja Mast, evden çalışma imkânı olan herkesin artık evden çalışacağını söyledi. Mast, ofis işlerinin evden çalışma sistemiyle de halledilebileceğini belirterek, özel temasların mümkün olduğunca kısıtlandığını, şu anda profesyonel temasları kısıtlamaya odaklandıklarını ifade etti.

"Sıkı denetime gerek yok"

İş yerlerinin kurallara riayet edip etmediklerinin yoğun bir şekilde kontrol edilmesine gerek olmadığına dikkat çeken Mast, hem özel hayatta hem iş hayatında pek çok şeyin örnek hareketlerle düzenlendiğini aktardı.

İş sağlığı ve güvenliği yetkilileri, iş yerlerinin söz konusu karara riayet edip etmediklerini kontrol edecek. Çalışma Bakanı Heil, karara riayet etmedikleri belirlenen iş yerlerinden mazeret sunmalarının isteneceğini belirtti. Heil, makul bir mazerete sahip olmayan iş yerlerine para cezası kesileceğini aktardı.

Almanya'da koronavirüs bilançosu

Almanya'da şimdiye dek tespit edilen vaka sayısı 2 milyon 163 bin 113 oldu. Söz konusu ülkede şu ana kadar 54 bin 390 kişi koronavirüsten öldü.

Almanya'da kısıtlamalar sürüyor

Almanya'da koronavirüs kısıtlamaları 14 Şubat gününe kadar devam edecek. Söz konusu ülkede mağazalarda ve toplu ulaşım araçlarında maske kullanımı zorunlu. İnsanlar, hane dışından sadece bir kişiyle görüşebiliyorlar. Bakım evlerinde özel tedbirler uygulanıyor. Buralarda görevli personel FFP2 maskesi takıyor. Bakım evlerine giren herkese koronavirüs testi yapılıyor. İbadethanelerde koronavirüs tedbirlerine uyulması koşuluyla ibadet edilebiliyor ancak ilahi söylemek yasak. 10'dan fazla kişi ibadethanede toplanacaksa belediyeye önceden haber veriliyor.

İşletmeler hala kapalı

Almanya'da kreş ve okullar 14 Şubat gününe kadar kapalı. Hayati önem taşımayan işletmeler şu anda kapalı. Sadece bankalar, eczaneler ve benzin istasyonları faaliyet gösterebiliyor. Sinema salonları, berberler, kuaförler, tiyatro salonları, havuzlar, eğlence yerleri ve masaj salonları faaliyet gösteremiyor. Kafe ve restoranlar Türkiye'de olduğu gibi paket servis yapabiliyorlar.

Mutasyonlu koronavirüs riski var

Almanya'da yer alan Bayreuth Hastanesi mutasyonlu koronavirüs riski nedeniyle karantina altına alınmıştı. Söz konusu hastanede 11 kişinin mutasyonlu koronavirüsle enfekte olduğu tespit edilmiş, 99 personelin test sonucu da pozitif çıkmıştı.