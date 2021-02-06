Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Şubat Ayı Bakım Ödemeleri Yapıldı Mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlarımız şubat ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Şubat 2021 ödemelerine dair de açıklamalar geldi. Evde bakım ödemeleri ve ödeme tarihleri dair ayrıntılar ise paylaşıldı. Hepsi haberimizde.

Evde bakım maaşını alan ülkemizde binlerce vatandaşımız bulunmakta. Vatandaşlarımız özellikle de şubat ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

Devlet tarafından verilen maaşlarda ise şubat ayı ödemelerine kısa bir süre kaldı. Vatandaşlarımız ise ödeme miktarını ve tarihlerini her zaman E-Devlet hesapları üzerinden takip edebilirler.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım aylıklarını ise birçok destek türünde olduğu gibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hesaplara yatırılmaktadır. Ödemeler ise her ayın ilk haftasının sonu ile ikinci haftası başında gerçekleşmektedir.

Ödeme süreci ise 2 hafta kadar devam etmekte olup mevcut ayın 20.gününe kadar tamamladır. Bazı olağanüstü durumlarda ise ödemeler ayın 25.gününe kadar uzayabiliyor.

Vatandaşlarımız için başvurularını da evde bakım ödemeleri ve desteklerini de kısacası her ayrıntıyı E- devlet platformu üzerinden takip edebilirler.

Bunun için vatandaşlarımız e-devlete giriş yapmaları yeterli olacaktır. E- Devlet şifresi olmayan vatandaşlarımız ise PTT şubelerinden şifre alabilirler. E-devlet hesabı olmadan da vatandaşlarımızın için bazı işlemleri yapmak günden güne zor ve uğraştırıcı bir hal alıyor. Özellikle de bu pandemi döneminde vatandaşlarımız E- devletlerinin olması hayat kolaylaştırıcı bir destek olarak ön plana çıkıyor.

E- devlet sistemine giriş yaptıktan sonra vatandaşlarımız Aile Bakanlığı hizmetlerinde bakım paralarına dair tüm ayrıntıları görebilirler.

ŞUBAT AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Şubat ayı 2021 ödemelerinin başladığına dair de bir açıklama Bakanlık tarafından henüz yapılmadı. Pazartesinden itibaren ise maaşların yatmasının ve Bakanlık tarafından gerekli açıklamaların yapılması bekleniyor.

Bizler ise ödemelerin 8 Şubat itibariyle başlayacağını tahmin ediyoruz.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 14:37