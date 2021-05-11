Evde Bakım Aylığı Mayıs maaşları yattı mı?

Ülkemizde, milyonlarca vatandaşa çeşitli alanlarda sosyal yardımlar yapılmaktadır. Bunlar gıda, yakıt, barınma destekleri olabileceği gibi aynı zamanda maddi desteklerdir. Kişinin ihtiyacına göre verilen bu desteklerden yararlanmak için belli başlı koşulların karşılanması gerekmektedir. Verilen her yardımın şartları farklıdır ancak hemen hemen her yardımda ortak olan kriterler; kişilerin gelir durumu ve engellilik, yaşlılık ve muhtaçlık gibi çeşitli özel durumlarıdır. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar başvuru yapmaları halinde geri ödemesiz ve karşılıksız olarak yardım almaya hak kazanır.

Yukarıda söz ettiğimiz yardımların büyük bir çoğunluğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilmektedir. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan ve binlerce vatandaşımızın yararlandığı yardımlardan birisi de evde bakım aylığıdır. Maddi desteğe ihtiyacı olan vatandaşlara verilen bu aylık, her ayın 15’inden itibaren hesaplara yatırılmaktaydı. Ancak, geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada, bakıma muhtaç olan engelli kişilere ve onların ailelerine maddi olarak destek olmak için verilen evde bakım yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı gelmeden hesaplara yatırılacağı söylendi.

Öncelikli hedeflerinin bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesi olduğunu belirten Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken aile birliğine önem verdiklerini ifade etti. Bakıma ihtiyaç duyan engelli vatandaşlara destek olmak için verilen evde bakım yardımı ile birlikte engelli yakını olan ve engelli vatandaşımızın bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara da destek olduklarını vurguladı.

BANKA HESABINIZI KONTROL EDİN

Bakan Yanık, Ramazan Bayramı’na denk gelen Mayıs ayına ilişkin evde bakım yardımı ödeme tarihlerinin, ihtiyaç sahibi olan aileleri bayramdan önce desteklemek için erkene çektiklerini duyurdu. Söz konusu yardımı almaya hak kazanan 536 bin engelli vatandaşın hesaplarına 10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 888,5 Milyon Türk Lirası ödeme yapılacağını müjdeledi.

Sözlerine ödemelerin tüm engelli vatandaşlar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek devam eden Yanık, mübarek Ramazan Bayramlarını da tebrik etti. Bununla birlikte, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına da vurgu yaparak konuşmasını noktaladı.

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR?

Evde bakım aylığı 2019 yılında 1.384 liraydı. Yılda iki defa zamlanan bu aylık 2020 yılının ilk ayında yapılan zam ile birlikte 1.460 liraya yükseltildi. Ardından Temmuz ayında bir zam daha yapıldı ve 1.544 lira oldu. Söz konusu aylığa son olarak 2021 yılının Ocak ayında zam yapıldı ve bu aylığı almaya hak kazanan vatandaşlara 1.658 lira ödeme yapılmaya başlandı. Bir sonraki zammın 2021 Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI

Muhtaç ya da yaşlı bir kişiye bakan vatandaşlar, aldıkları evde bakım aylığının hesaplarına yatıp yatmadığını SMS yoluyla sorgulayabilmektedir. Maaşını Ziraat Katılım Bankası’ndan alan kişiler, telefonlarının kısa mesaj bölümüne girerek büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747’ye SMS göndererek sorgulamalarını gerçekleştirebilirler. Hatırlatmamızda fayda var; göndereceğiniz kısa mesaj 1 mesaj ücreti ile ücretlendirilecek, eğer SMS paketiniz varsa herhangi bir ücret yansıtılmayacaktır.

KİMLER EVDE BAKIM HİZMETİ VE PARASI ALABİLİR?

Evde bakım parası almak isteyen engelli veya bakıma muhtaç vatandaşlarımız bu yardımdan hangi koşulları sağlamaları durumunda yararlanabileceklerini araştırmaya başladı. Sizler için evde bakım aylığı şartlarını araştırdı.

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre; bir kişinin evde bakım aylığı alabilmesi için öncelikle bakıma muhtaçlık kriterini karşılıyor olması gerekiyor. Bunun yanı sıra, bakıma muhtaçlığını sağlık kurulu raporu alarak kanıtlamalıdır. Kişinin bu yardımdan yararlanabilmesi için gelir kriterine de uygun olmak zorundadır.

EVDE BAKIM AYLIĞINA NASIL BAŞVURULUR?

Evde bakım maaşı almak için belirlenen koşulları sağladığını düşünen vatandaşlar, ikamet ettikleri yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapabilirler. Gerekli belgeleri teslim ettikten sonra bakanlık tarafından incelemeler yapılır ve bu incelemelerin ardından evde bakım maaşı alıp alamayacağınız belli olur. Sonuç tarafınıza bildirilir ve ödemeler hesabınıza yatar.