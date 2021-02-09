Ev Yapana 40 Bin TL, Onarana 20 Bin TL 2021 SYDV Yardım Parası

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından 40 Bin Türk Lirası Yardım Ödemesi!

Devletimiz bu zorlu süreçte gerek zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla, gerek işsiz kalma tehlikesi ile karşılaşan vatandaşların kısa çalışma ödeneği yasasında değişikliğe giderek yanında olmasıyla, gerek ev satın almak isteyen vatandaşlara düşük faizli kredi kullanma imkânı yaratmasıyla oldukça yardımsever davrandı ve davranmaya da devam ediyor. Devlet bu sefer de yapılacak destek ödemeleri kapsamına ev yaptırmak ve evinde tadilat yapmak isteyenleri dahil etti. Peki yapılacak olan bu destekten kimler faydalanabilir? Ev yaptırma veya onarım desteği alabilmek için hangi koşullar gerekmektedir? Bilinen tüm detayları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının barınma destekleri haberimizin devamında.

Müstakil olarak kendi konutunu inşa etmek ya da mevcut konutunun onarımını sağlamak isteyen vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları güzel seviyelerde yardımlarda bulunuyor. Ancak bahsi geçen barınma yardımlarından faydalanabilmek için bakanlık tarafından belirlenen bir takım ön koşulların sağlanması gerekiyor. Peki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından barınma yardımı almaya yönelik hangi koşulların sağlanması gerekiyor? Barınma yardımına nasıl başvurulur? İşte sürece ilişkin tüm detaylar.

BARINMA YARDIMLARI

Devletten barınma desteği talebinde bulunmak isteyen vatandaşların haliyle ihtiyacı olan kişiler olmaları gerekmekte. Başvuran tüm vatandaşlara ihtiyaç sahibi olsalar bile diğer koşullar sağlanmadığı takdirde barınma yardımı yapılmıyor. Bu evrede başvuran kişinin gelirinin belirli bir seviyenin altında olması gerekiyor. Onarım yardımı talep edecek kişiler için de aynı zamanda evin durumu ile alakalı ekstra şartlar koşulmakta. Buna bağlı olarak ise başvuruyu takiben farklı bir işleyiş ve mevzuat devreye giriyor. Bunun öncesinde barınma veya onarım talebinde bulunmak için önemli olan temel başvuru şartları bulunuyor.

Barınma Yardımı Başvuru Şartları

Vatandaşlara yalnızca sağlıksız ve kötü yaşam ortamı bulunan bir konutta ikamet etmeleri halinde ev inşa veya onarım desteği sağlanmaktadır.

Ev inşa veya onarımına yönelik barınma yardımının alınabilmesi için başvuruda bulunan vatandaşın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında yapılmış olan gelir testi sonucunun kendi ailesinde kişi başına düşen net gelirin asgari ücretin üçte biri oranında olması gereklidir.

Bunun dışında ev yapımı için SYDV’ler tarafından arazinin durumuna bağlı olarak sunulan şartlar değişkenlik gösterebilmektedir.

Onarım desteğine başvurmak için bahsi geçen evin tapusuna sahip olmak gerekmektedir.

Ev yapımı için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından 40.000 TL’ye kadar destek ödemesi yapılabilmektedir. Onarım desteği için ise bu rakam 20.000 TL ile limitlendirilmiştir.

Barınma Desteğine Nasıl Başvurulur?

Barınma desteği almak için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat giderek işlemlerini gerçekleştirecekler.