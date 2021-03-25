Ev Hanımlarına Emeklilik Müjdesi Meclisten Geldi! 25 Sene Evli Kalan Emekli Olacak

Araştırmalara göre 15 yaş ve üstü nüfusta, iş gücüne dahil olmayan vatandaş sayısı 32 milyonu geçiktir ve bu rakamın yüzde 70’ini kadınlar oluşturmaktadır. 15 ile 64 yaş arasındaki çalışabilir nüfusta istihdam edilen vatandaşların ise yalnızca üçte biri kadınlardan oluşuyor. Yani ülkemizde ev hanımlarının sayısı azımsanamayacak kadar çoktur.

Tüm hayatlarını evlerine ve ailelerine adayan ev hanımları, evde olmalarına rağmen çok çalışmaktadır. Ancak ne yazık ki resmi olarak çalışma hayatında olmadıkları için emeklilik hakları yoktur. Sosyal bir hak olan emeklilik hakkından yararlanmak isteyen ev hanımlarının talepleri son zamanlarda artış göstermiştir. Buna kayıtsız kalamayan meclis üyeleri TBMM’ye yeni bir yasa tasarısı taşımıştır ve ev hanımlarının çeşitli yollarla emekli olmasının önünü açmaya çalışmıştır. Bu yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda ev hanımları hiç çalışmadan emekli olabilecektir.

Komisyona gönderilen yasa kapsamında, emekli olmak isteyen ev hanımları isteğe bağlı sigorta ve borçlanma yoluyla emeklilik hakkına kavuşabilecek. Pekiev hanımlarına emeklilik yasası ne zaman yürürlüğe girecek ve ev hanımlarının emekli olması için karşılaması gereken koşullar nelerdir?

BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK

Günümüzde, 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekli olması için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışmış olması gerekmektedir.Çalışma hayatına hiçbir şekilde atılmamış ve emekli olmak için gereken süre kadar çalışmamış kadınların emekli olması mümkün değildir.Fakat geçtiğimiz aylarda ev hanımlarının emekli olabilmesi için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bir kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Bu yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler yapılacak.

EV HANIMLARININ EMEKLİ OLMASI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

06.01.2020 tarihinde 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda en az 25 yıl evli kalan ve 50 yaşını doldurmuş olan ev hanımları emeklilik hakkı kazanacak. Bir diğer deyişle, kadınların emekli olabilmesi için 1970 yılından önce doğmuş olması ve 1995 yılından önce resmi nikah ile evlenmiş olması gerekmektedir.

Söz konusu koşulları karşılayan kadınlar, her ay düzenli olarak SGK’ya prim ödemesi yaparsa borçlanma yoluyla emekli olabilecek. Ödenmesi gereken prim miktarı, asgari ücrete göre belirlenecek. 7200 prim günü ödendiği an kişi emekli sayılacak.

EV HANIMLARINA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE EMEKLİLİK

Herhangi bir sigortalı işte çalışmayan ancak ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla el emeği ürünler üreten ev hanımları isteğe bağlı sigortalılık hakkını kullanarak emekli olabilirler. Bu fırsattan yararlanmak için kişinin kendi sigorta primlerini ödemesi gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, isteğe bağlı sigortalılık hakkını kullanmak isteyen kadınlar için belli başlı şartlar koşmuştur. Bu şartlar şunlardır;

Zorunlu sigortalılık koşullarını yerine getirmeye durumu elverişli olmamak. Başka bir ifadeyle Sigortalı olarak bir yerde çalışan kadınlar ancak sigortalı olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı 1 ay içinde 30 günden daha az çalışırsa ya da yarı zamanlı olarak çalışırsa bu haktan yararlanabilir.

Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında sosyal güvencesinin olmaması ve yine SGK’dan malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olması gerekmektedir.

İsteğe bağlı sigorta yaptırmak isteyen ev hanımlarının 18 yaşını doldurmuş olması, üzerine kayıtlı gayrimenkul olmaması, herhangi bir gelirinin olmaması gerekmektedir. Bu bağlamda yalnızca ev hanımlarının kendi elleriyle ürettikleri mal ve bahçe işlerinden elde ettikleri kazançlar kabul edilmektedir. Ancak kişinin ürettiği bu ürünler için Gelir Vergisi’nden muaf olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Ev hanımları, evinde el ve bahçe işleri yaparak vergisiz esnaflık hakkından yararlanabilir ve böylece emekli olma hakkı elde edebilir. Fakat belirtmemizde fayda var; ev hanımlarının ürettiği her ürün vergisiz esnaflık statüsünde değerlendirilmesi için yeterli değildir.Yalnızca turistik türde eşyalar, havlu, çorap, örgü giysiler, süpürge, yapay çiçek, erişte, mantı, tarhana gibi ürünler üreten ve bu ürünleri panayır, kermes, festival ya da kamu kuruluşları tarafından yetkilendirilen yerlerde satan ev hanımları vergisiz esnaflık hakkından yararlanabilirler.