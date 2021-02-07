Ev Almayı Düşünen Herkes Dikkatine! Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin Milyonları Kandırdılar

Birçok vatandaşımız kira ödemektense konut sahibi olmak istiyor. Fakat artık konut sahibi olmanın en pratik yollarından biri de emlakçılardan geçiyor. Hatta hal öyle bir noktaya da geldi ki emlak sitelerine girdiğimizde bile konutlar sahibinden değil emlakçılardan satılık oluyor. Vatandaşlar da çaresizce emlakçılarla el sıkışıyor ve kendilerine uygun bir konut bulmaları için anlaşmaya varıyorlar.

Özellikle bilmedikleri bir bölge de ev ararken vatandaşlar ilk önce emlakçıların kapsının çalıyor. Emlak sektörü de bu nedenle git gide büyümeye devam ediyor. Hatta öyle bir noktaya geldi ki yan yana emlak dükkanları görmek bile bir sokakta oldukça sıradan

Fakat ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız dikkat etmeli! Bu durumun farkında olan dolandırıcılar 1 milyonluk vurgun yaparken onlarca vatandaşımızı kandırıp hayalleriyle oynadılar! İşte detaylar haberimizde…

Olay ise Manisa ilimizde gerçekleşti. Manisa ilimizde kendilerini vatandaşlar emlakçı olarak tanıtan dolandırıcılar 3 farklı ile de toplamda 1 milyonluk vurgun yaparak onlarca vatandaşımızı tuzaklarına çektiler.

AKIL ALMAZ YÖNTEMLE ONLARCA KİŞİYİ KANDIRDILAR

Manisa’da yakalanan Mustafa S. ve Yusuf K. Emniyet güçleri tarafından da suçüstü yakalandı fakat onlarca vatandaşımızı çoktan dolandırmışlardı.

Şüpheliler adliyeye sevk adildi fakat zarar çoktan verilmişti.

SAHTE KİMLİK İLE SATMIŞLAR

Emlakçı olarak kendilerini tanıtan Mustafa (65) ve Yusuf (51) başkentimiz Ankara da dahil olmak üzere Balıkesir ve Karabük ilerinde başkalarının arazilerine sahte kimlikler çıkarmış. Böyle sahte kimlikler üzerinden satış düzenlemişler.

Bu yöntemle ise onlarca vatandaşımızı kandırıp 1 milyon Türk lirası vurgun yapmayı başarmışlar.

Bu iki dolandırıcı ise Tekirdağ’da aslen Yılmaz Çetin’e olan tarlayı aynı tekniği kullanarak 300 bin Türk lirasına karşılık olarak aynı şehirde yaşamak isteyen Bahri Şengör’e satmak istemiş.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şüpheliler noterde suçüstü yapılarak yakalandılar. Aynı zamanda şüphelilerin üstünde sahte kimlik ve ehliyetler de çıktı.

İki şüpheli ise Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla birlikte gözaltına alındı.

Vatandaşlarımız ev alırken oldukça dikkatli olmalı ve banka kredi kullanmasalar bile özel yollardan ekspertiz tutup alacakları arazi ya da konutun değerini biçmelidirler. Yine belediye ve Tapu Müdürlüklerinde alacağınız mülkü sordurmalı ve üstüne ipotek var mıdır gibi ayrıntılar dikkat etmelisiniz.