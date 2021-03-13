Etna Yanardağı yine hareketlendi!

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna Yanardağı'ndaki hareketlilik sürüyor. Konuya ilişkin açıklama Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nden geldi. Açıklamada, 16 Şubat 2021 tarihinden beri hareketlenen Etna Yanardağı'nda dün saat 08.40'da bir patlama daha gerçekleştiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'nda gerçekleşen patlama neticesinde lav akışının oluştuğu görüldü. Etna Yanardağı'nın kuvvetli bir şekilde kül püskürtmesi sonucu 6 kilometreye kadar kül bulutunun meydana geldiği fark edildi. Etna Yanardağı'nın eteklerinde bulunan yerleşim bölgelerine de kül yağdığı görüldü.

4 kraterin aktif durumda olduğu Etna Yanardağı'ndaki son 12 patlamanın tümünün güneydoğuda bulunan kraterde gerçekleştiği bildirildi. İtalyan medyası, Etna Yanardağı'nın faaliyetleri esnasında önlem amaçlı uçuşların askıya alındığı Katanya Havaalanı'nın çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

16 Şubat günü kuvvetli bir patlama meydana gelmişti

Etna Yanardağı'nda 16-23 Şubat arasında hareketlilik en üst düzeye çıkmıştı. Söz konusu yanardağda 16 Şubat 2021'de gerçekleşen patlamanın çok şiddetli olduğu belirtilmişti. Bu patlama sırasında Etna Yanardağı'nda lavların 700 metreye kadar yükseldiği belirtilmişti.

Yanardağda lavların yüzeye çıktığı bölgeleri gösterebilmek için Landsat 8 uydusu tarafından kızılötesi verilere başvurulan bir görüntü çekilmişti. Bu görüntünün doğal renklerden meydana geldiği görülmüştü. Diğer yandan, Etna Yanardağı'nda gerçekleşen patlama Copernicus Sentinel-2 tarafından gözlemlenmişti.

Çevreye önemli bir hasar vermemişti

Konuya ilişkin NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından yapılan açıklamada, 16 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen patlamaların uzaydan korkutucu göründüğü ama çevreye önemli bir hasar vermediği ifade edilmişti. Etna Yanardağı'ndaki patlamaların yine de insan faaliyetlerinde aksamaya yol açtığı belirtilmişi. Yanardağdan çıkan kül sebebiyle Katanya Havaalanı kapatılmış, Sicilya Adası'nda yaşayan insanlar külleri ve kayaları özenle temizlemişti.

Etna Yanardağı nerede?

Etna Yanardağı, Sicilya Adası'nın doğusunda bulunuyor. Aktif bir yanardağ olan Etna Yanardağı'nın Katanya ve Messina'ya yakın olduğu görülüyor. 3 bin 326 metre yüksekliğe sahip olan Etna Yanardağı'nda püskürmeler sebebiyle bu yükseklik arada değişiklik gösterebiliyor. 1865 yılındaki yüksekliğine göre söz konusu yanardağın 21,6 metre daha alçak olduğu belirtiliyor. 1.190 km² alan kaplayan Etna Yanardağı'nın taban çevresinin 140 kilometreye ulaştığı ifade ediliyor. Dünya Mirası olarak kabul edilen Etna Yanardağı, yükseklik bakımından Vezüv Yanardağı'nın 3 katı kadar.