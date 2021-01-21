Eskort Şebekesinin İnternetten 2 Ayda Kazandığı Para Şaşırttı

Malatya polisi, internet üzerinden fuhuş konusunda bir çalışma başlattı ve bu kapsamda 45 kadının, 2015 yılından bu yana 350 TL ile 2 bin TL arasında değişen ücretler karşılığında ilişkiye girdikleri saptandı. Malatya emniyet müdürlüğü ahlak büro amirliği, bu kadınların internetten müşteri bulduklarını belirledi. 45 eskort kadından 20’sine ulaşan Malatya polisi, yaptığı inceleme neticesinde Y.G. isimli bir şahsın liderliğinde, 7 kişi tarafından kurulmuş bir eskort sitesini tespit etti.

2 ayda 782 bin lira

Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından Malatya’nın yanı sıra Ankara, İstanbul, Adana ve Denizli gibi illerden, son 2 ayda dönen para transferinin 782 bin 650 TL olduğu tespit edildi. Malatya polisi, bunun ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı bir operasyon düzenledi ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Bununla birlikte şüphelilerin evlerinde delil niteliğinde birçok eşyaya da el konuldu.

20 eskort kadına para cezası kesilirken, Malatya’ya getirilen eskort sitesi sahibi 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.