Eskişehir’de Cezaevi Firarisi Çaldığı Trafik Levhaları ile Birlikte Yakalanıp Hapse Geri Gönderildi

Eskişehir’de ilginç bir olay yaşandı. Öncelikle polis ekipleri şüpheli bir aracı tespit etti. Daha sonra uygulama noktasına gelindiğinde ekipler tarafından durdurulan araç içinden bir cezaevi firarisi çıktı. Polisler tarafından kontrol edilen araçta cezaevi firarisi ile birlikte yol kenarından çalınmış olan levhalar da bulundu. Araç içinden çıkan ve yol kenarından koparılıp çalındığı tespit edilen trafik levhaları şok etkisi yaratırken araçtaki sürücünün kimlik sorgulaması yapıldı. Eskişehir’de uygulama noktasında polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulama sonrasında yol kenarlarından alınan trafik levhalarını bir cezaevi firarisinin çaldığı tespit edildi. Sorgulama sayesinde sürücünün cezaevinden kaçtığı ve arandığı belirlenirken sürücü cezaevine geri gönderildi.

Özellikle son dönemlerde koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin sıklaştırılması ile birlikte polis ekipleri de uygulama noktalarında şüpheli araçları durdurup sürücülerin kimlik kontrollerini gerçekleştiriyor. Eskişehir’de yaşanan olayda da polisler şüphelendikleri bir aracı durdurmuş ve sürücünün cezaevinden kaçıp yol kenarından da trafik levhalarını çaldığını belirlemiştir. Bu şekilde yapılan uygulama noktaları kontrolleri sayesinde aranmakta olan birçok kişi yakalanıp adalete teslim edilmeye devam edilmekte.

Olay Eskişehir’de dün akşam saatlerinde yaşandı. Pandemi ile mücadele kapsamında sıkılaştırılan tedbirler dolayısı ile uygulama noktası kuran jandarma, denetim için şüpheli olan aracı durdurup kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Yapılan kimlik sorgulaması sonucunda araç sürücüsünün cezaevinden kaçtığı ve arandığı bilgisine ulaşıldı. Aynı zamanda aracın arka kısmından yol kenarından koparılıp çalınmış olan trafik levhalarına da ulaşıldı. sürücünün aranma sebebinin ise bir cezaevi firarisi olduğu söylendi. Kimlik kontrolü sonrasında sürücünün arandığı bilgisini öğrenen polis ekipleri araç içinde de bir arama yaptı. Arabanın bagaj kısmından yol kenarlarında sökülmüş ve koparılmış birçok levha, kesilmiş telefon ve elektrik kabloları buldu. Eskişehir’deki ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden firariye idari para cezası kesti ardından H.K.’yi adliyeye sevk etti. Birden fazla suçu bulunan ve aranan sürücü tutuklanarak hapse geri gönderildi.