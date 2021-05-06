Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan Hayatını Kaybetti

Üzücü olay eski devlet bakanı Cemil Erhan’ın vefat etmesi ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu başsağlığı mesajında Cemil Erhan’ın vefatı sebebi ile duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Erhan’a Allah'tan rahmet diledi. Twitter hesabından yayınlanan mesaj ile Kemal Kılıçdaroğlu, eski devlet bakanı Cemil Erhan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı ile sabır dilediğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yayınlamış olduğu mesajın sonunda ise “Başımız sağolsun” şeklinde bir ifade kullanıldı. 1938 doğumlu olduğu öğrenilen Türk siyasetçi eski devlet bakanı Cemil Erhan'ın vefat haberinden sonra Erhan'ın sevenleri ve ailesi büyük üzüntü yaşadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2014 senesinde baş danışmanı olan Cemil Erhan’ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu ve başsağlığı mesajı paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından paylaşmış olduğu başsağlığı mesajı ile Cemil Erhan'ın hayatını kaybettiği bilgisi öğrenildi ve Erhan'ın yakınları büyük bir üzüntü duydu. Paylaşılan mesajda eski devlet bakanının ailesine başsağlığı ve sabır dilenciye ifade edildi.

Cemil Erhan Kimdir?

Eski devlet bakanı Cemil Erhan 1938 senesinde hayata gözlerini açmıştır. Balıkesir'in Balya ilçesinde dünyaya geldiği öğrenilen Cemil Erhan, Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuştur. Bunun yanı sıra Cemil Erhan'ın Adalet Bakanlığı özlük işleri genel müdür yardımcılığı ve serbest avukatlık yaptığı bilinmektedir. 1938 yılında dünyaya gelen Erhan, Ağrı'dan üç dönem milletvekili seçilmiş ve 50. hükümette Devlet Bakanlığı görevini yürütmüştür. Bununla birlikte Eski devlet bakanı Cemil Erhan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu bilinmektedir.

Ankara Üniversitesi hukuk fakültesi mezunu olan Eski devlet bakanı Cemil Erhan'ın 2014 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olduğu da ulaşılan bilgiler arasında yer almaktadır.