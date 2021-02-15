Eşiyle Tartışma Yaşadı Ardından Kriz Geçirip Kendini 5 Kez Bıçakladı

Bursa’da duyanları şaşırtan üzücü bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Samet Ş. isimli adamın geçirdiği sinir krizi sonrasında kendine 5 kez bıçakladığı olay Bursa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bursa’da yaşayan 32 yaşındaki Samet Ş.’nin öncelikle eşi ile bir tartışma yaşadığı haberi dehşete uğrattı. Ardından kriz geçiren 32 yaşındaki adamın kendini tam olarak 5 kez bıçakladığı öğrenildi. Duyanları dehşete uğratacak korkunç olay Bursa Osmangazi’de saat 15.30 civarında meydana geldi. Eşi ile yaşadıkları tartışmanın şiddetli bir hale gelmesi ile kriz geçirdiği öğrenilen 32 yaşındaki adamın hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere karşın hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi. Edinilen bilgilere göre kendini tam 5 kez bıçaklayan adamın eşinin sağlık durumu ise iyi.

Bursa Osmangazi’de bulunan ilçedeki bir apartman dairesinde yaşayan karı koca arasında çıkan tartışma Samet Ş.’nin kendini 5 kez bıçaklaması ile son buldu. Bursa Osmangazi’de akşam saatlerine yakın olarak meydana gelen olayda ilçede bulunan bir apartman dairesinde yaşayan karı koca olan Samet Ş. ve eşi Kübra Ş. arasında henüz bilinmeyen sebeple bir tartışma meydana geldi. Eşi ile tartışan 32 yaşındaki Samet Ş. tartışmanın büyümesi ile sinirlenip kriz geçirdi. Sinir krizi geçiren adam eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından eline bıçağı alıp kendisini 5 kez bıçakladı. Bu sırada eşini durdurmak isteyen Kübra Ş.’nin de ellerinin kesildiği haberi öğrenildi. Bursa Osmangazi’de ilçede bulunan bir apartman dairesinde yaşanan olayı gören komşular hemen durumu ihbar etti. Komşular tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık personeli ve polis tartışma yaşayan çifti hemen hastaneye kaldırdı. 112 sağlık personelleri ve polisin kendilerini hastaneye kaldırması üzerine Kübra Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, 32 yaşında olan ve eşi ile birlikte yaşadığı tartışma ardından sinir krizi geçirip kendini 5 kez bıçaklayan adamın hayati tehlikesinin devam ettiği haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Polis ekipleri ise Bursa Osmangazi’de ilçede yaşanan korkunç olay hakkında inceleme başlatırken soruşturmanın devam ettiği haberi de öğrenildi.