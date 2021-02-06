Eşini ve çocuğunu sıcak suyla haşlamıştı! Sıcak su "silah" sayılacak mı?

Olay, Konya'nın Karatay ilçesinde 9 Ocak 2021 tarihine meydana geldi. Rukiye Ay, kahvaltı yapmak amacıyla 6 senedir evli olduğu Ali Ay'ı uyandırmak istedi. Ali Ay, bu duruma öfkelenerek çaydanlıkta bulunan sıcak suyu Rukiye Ay'ın üstüne boşalttı. Sıcak su o esnada 1,5 yaşında olduğu öğrenilen Eylül'ün ayaklarına da döküldü. Bunun üzerine Rukiye Ay, hemen kızı Eylül'ü yanına alıp komşusuna gitti. Yapılan ihbarın ardından sağlık ekipleri hemen geldi. Rukiye Ay da tedavi için Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tutuklandı

Ali Ay, yaşanan olaydan sonra gözaltına alındı ancak salıverildi. Başsavcılık ve Rukiye Ay'ın avukatı tarafından yapılan itiraz sonucu Rukiye Ay tekrar gözaltına alındı. Ali Ay, adliyeye sevk edilmesinin ardından mahkeme tarafından tutuklandı. Asliye Ceza Mahkemesi, başsavcılık tarafından Ali Ay hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İddianamede neler yer alıyor?

- İddianamede Ali Ay hakkında "tehdit etme" ve "kasıtlı olarak yaralama" suçlarından yargılama isteniyor.

- Rukiye Ay'ın kahvaltı yapmak üzere 6 senedir evli olduğu Ali Ay'ı uyandırdığı belirtilen iddianamede, bu nedenle Rukiye Ay ile Ali Ay'ın tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışma esnasında Ali Ay'ın, Rukiye Ay'a "hiçbir şeyi hak etmediğini ve kızları Eylül'ü alıp kendisine de tekmeyi basacağını" söylediği ifade edildi. Ali Ay'ı bu şekilde "tehdit etme" suçunu işlediğine dikkat çekildi.

- Daha sonra Ali Ay'ın, Rukiye Ay'ın başından aşağı sıcak suyu boşalttığı, o esnada sıcak suyun kızları Eylül'ün bacağına sıçradığı kaydedildi. Rukiye Ay, sıcak suyun başından aşağı boşaltılması üzerine sağlık ekiplerini aramak istediğini ancak Ali Ay tarafından kendisine engel olunduğunu söyledi. Bunun üzerine Rukiye Ay, çocuğuyla birlikte komşusunun evine gittiğini ifade etti.

- Ali Ay ise Rukiye Ay'ın kendisini uyandırması üzerine sofraya oturduğunu, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve bardağına çaydanlıktan çay koyacağı esnada Rukiye Ay tarafından eline saldırıldığını söyledi. Çayın dökülmemesi amacıyla çaydanlığı yukarıya kaldırdığını belirten Ali Ay, o sırada sıcak suyun hem Rukiye Ay'ın sırtına hem de kendi sol eline döküldüğünü ifade etti. Ali Ay, paniğe kapılması üzerine babasıyla iletişime geçtiğini söyledi. Kızı Eylül'ün üstüne su döküldüğünü fark etmediğini öne süren Ali Ay, Rukiye Ay ile kızının üstüne kasıtlı bir biçimde kaynar su dökmediğini aktardı.

Rukiye Ay ile kızı Eylül'ün sağlık durumu

Olayın ardından Rukiye Ay'ın omuzları ve sırtı ile vücudunun önemli bir kısmında ikinci derece yanık meydana geldiği ifade edildi. Bu yanığın basit bir tıbbi müdahale ile iyileşemeyecek niteliğe sahip olduğuna dikkat çekildi. 1,5 yaşındaki Eylül'ün sağ ayağında yaşanan olaydan sonra ikinci derece yanık meydana geldiği ve söz konusu yanığın basit bir tıbbi müdahale ile iyileşebileceği kaydedildi.

Sıcak su "silah" olarak sayılacak mı?

Ali Ay'ın çay koyarken eline Rukiye Ay tarafından saldırılması sonucu sıcak suyun döküldüğünü ifade ettiği ancak Rukiye Ay'ın vücudunun önemli bir kısmının haşlanmasının yaşamın doğal akışına ters düştüğü kaydedildi. Ali Ay'ın cezadan ve suçtan kurtulmak üzere böyle bir savunma yaptığı ifade edildi. Sıcak suyun 1,5 yaşındaki Eylül'ün üstüne de sıçrayabileceğini fark etmesine rağmen Ali Ay'ın bu hareketini sürdürdüğü ve kendisini savunacak yaşta olmayan kızı ile Rukiye Ay'ı yaraladığı belirtildi. Bu nedenle sıcak suyun "silah" sayılması istendi.

Hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Ali Ay'ın, eşi Rukiye Ay'ı yaraladığı gerekçesiyle 1 seneden 4,5 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Ali Ay'ın, aynı şekilde kızı Eylül'ü yaraladığı gerekçesiyle 4 aydan 1,5 seneye kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Eşi Rukiye Ay'ı tehdit ettiği gerekçesiyle Ali Ay'a 2 seneden 5 seneye kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 09:47