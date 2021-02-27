Eşini öldüren adamdan kıskançlık savunması!

İzmir'in Konak ilçesinde 25 Nisan 2019'da hayret uyandıran bir cinayet işlendi. 52 yaşındaki Kenan Akçalı, tartıştığı eşi olan 50 yaşındaki Sibel Akçalı'yı bıçakladı. Kahramanlar Mahallesi'nde yaşanan olayda evdeki çığlıkları duyan komşular, cinayetin yaşandığı eve koştu. Çiftin kızları G.A'nın çığlıkları üzerine eve giden komşular, Sibel Akçalı'yı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Yerde kanlar içinde yatan Sibel Akçalı'yı gören komşular durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Çiftin kızları olan G.A. olayı anlattı!

Komşuların haber vermesi üzerine Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Sibel Akçalı, yapğılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından cinayeti işleyen Kenan Akçalı gözaltına alındı. Cinayet soruşturmasında çiftin kızı olan G.A., cinayetin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Annesinin telefonda oyun oynadığını kaydeden G.A., babasının ise eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını düşünerek kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Bu ifadeler üzerine Kenan Akçalı "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

"Kıskanmak suç mu?"

2018'de işlenen cinayetin karar duruşması İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sırasında son savunması istenen Kenan Akçalı'nın ifadeleri ise kan dondurdu. Eşini halen daha çok sevdiğini kaydeden Akçalı, "İnsanın eşini kıskanması suçsa o zaman ben suçluyum" diyerek cinayeti savundu. Olay gününe kadr eşine bir tokat bile atmadığını kaydeden Akçalı, eşine gelen mesaj üzerine tartışmaya başladıklarını belirtti. Mesaj gelen telefonun kızı tarafından kırıldığını kaydeden Akçalı, telefonu kıran kızı G.A.'nın daha sonra kendisini odasına kapattığını söyledi. Çıkan tartışma üzerine sinirlenerek eline bıçağı aldığını kaydeden Kenan Akçalı, öldürdüğü eşini ailesinden özür dilediğini ve masum olduğunu aktardı. Mahkeme heyeti, Kenan Akçalı için "kasten öldürme" suçlamasıyla "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 10:03