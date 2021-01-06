Eşini ‘Boynunu Keserek Öldürmekle’ Tehdit Eden Adam, Yıllar Önce Annesini Öldürmüş…

Ordu’da kendisinden boşanma aşamasında olan eşi G.D’yi ölümle tehdit eden A.E.D’nin seneler önce annesini bıçakladığı ortaya çıktı.

Eşini ‘Boynunu Keserek Öldürmekle’ Tehdit Eden Adam, Yıllar Önce Annesini Öldürmüş…

Gün geçmiyor ki yeni bir kadına şiddet haberi gündeme gelmesin. Ordu’da yaşanan olayda, A.E.D adlı kişi, kendisinden boşanma aşamasında olan G.D.’yi tehdit etmiş, 2 çocuğunun annesi olan kadını SMS ile tehdit etmişti.

GD, gelen mesajların ardından bunu sosyal medyada paylaştı ve polislerden, A.E.D’nin yakalanmasını talep etti. Bir aydır ayrı olan eşi, kendisinden boşanmak istediği için eşini tehdit etmesinin ardından birçok kişinin tepkisini çekti.

Sivas’ta yakalandı

Emniyet güçleri, yapılan paylaşımların ardından eşini tehdit eden A.E.D’yi takibe aldı. Sivas’ta bir

otelde kaldığı tespit edilen A.E.D, yakalanarak gözaltına alındı ve Ordu’ya getirildi. A.E.D ile ilgili işlemler devam ederken Vali Tuncal Sonel de, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şahısla ilgili işlem başlatıldığını aktardı.

Tehdit mesajları ortya çıktı: ‘Boynunu keseceğim’ demiş

A.E.D yakalandıktan sonra, eşine gönderdiği bazı tehdit mesajları daha ortaya çıktı.

Eşine gönderdiği mesajlarda onu ölümle tehdit ettiği görülen A.E.D, “Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim. Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin” ifadelerini kullanmış.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.E.D’nin öte yandan, 15 yaşındayken tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüğü de ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından A.E.D, 5 sene sonra tahliye edilmiş.

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YORUMLAR
Suzan sirma
Suzan sirma - 1 gün Önce

Evet istiyorum çalışıyorum Evet

Abdullah bemailemozurluyudese
Abdullah bemailemozurluyudese - 1 gün Önce

Benimailemyude seksenozurlunedenyardimalamiyorum

Fatma saraçbaşı
Fatma saraçbaşı - 1 gün Önce

Benimde yardıma ihtiyacım var lütfen ben kronik Behçet hastasıyım attık ilaçda alamıyorum eşimden ayrıldım evim kira sayın bakanım lütfen riça ediyorum sizden yardıma başvurdugum yer hep fes edildi duyun şu sesimi ardık birde engelim oldugu için desteksiz yürüyemiyorum oglum bakıyor bana evde 6 kişi yaşıyoruz saygılar sunuyorum bakanım

Gülüzar ozkan
Gülüzar ozkan - 1 gün Önce

Neden arabası durumu iyi olanlar yardım alıyor bizler eşim Çalismasina rağmen yetiremiyor zorlanıyor lütfen yardım verirken iyice araştırın

Veli demirci
Veli demirci - 1 gün Önce

Şizofren hastasiyim 2003 sen buyana tedavi görüyorum 1000 yardımdan faydalanmak istiyorum evim kira maddi durumum kotu 1000 lira yardımdan faydalanmak istiyorum

Semin akgunes
Semin akgunes - 24 saat Önce

Sayın bakanım. Azıcıkta emekileyi düşünün bizim masimizi bir ay siz alın bakim kira verin 1500 yuz tl kaldı 500 tl geçinin bunla bir ay azcık insaf ben çok gördüm sigortalıya pandemi yardımı edilirken iyi gunler

muazzez giden
muazzez giden - 21 saat Önce

yorum yapiyoruzda ne oluyor başımız goyemi eriyor sesimizi duyun artık yardımı zengin aylelere vereceyinize fakir lere dağıtın bakıyorum arabası evi arsası olan kisile boyna yardım alıyor benim eşim ve ben ıssız olmamıza ramen hiçbirsey alamıyoruz bu adaletmi lütfen yetkililer e sesleniyorum yeter artık zenginlere vediniz onları torpille iş sahibi yaptınız birazda fakirleri gorun

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