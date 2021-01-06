Eşini ‘Boynunu Keserek Öldürmekle’ Tehdit Eden Adam, Yıllar Önce Annesini Öldürmüş…

Gün geçmiyor ki yeni bir kadına şiddet haberi gündeme gelmesin. Ordu’da yaşanan olayda, A.E.D adlı kişi, kendisinden boşanma aşamasında olan G.D.’yi tehdit etmiş, 2 çocuğunun annesi olan kadını SMS ile tehdit etmişti.

GD, gelen mesajların ardından bunu sosyal medyada paylaştı ve polislerden, A.E.D’nin yakalanmasını talep etti. Bir aydır ayrı olan eşi, kendisinden boşanmak istediği için eşini tehdit etmesinin ardından birçok kişinin tepkisini çekti.

Sivas’ta yakalandı

Emniyet güçleri, yapılan paylaşımların ardından eşini tehdit eden A.E.D’yi takibe aldı. Sivas’ta bir

Tehdit mesajları ortya çıktı: ‘Boynunu keseceğim’ demiş

otelde kaldığı tespit edilen A.E.D, yakalanarak gözaltına alındı ve Ordu’ya getirildi. A.E.D ile ilgili işlemler devam ederken Vali Tuncal Sonel de, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şahısla ilgili işlem başlatıldığını aktardı.

A.E.D yakalandıktan sonra, eşine gönderdiği bazı tehdit mesajları daha ortaya çıktı.

Eşine gönderdiği mesajlarda onu ölümle tehdit ettiği görülen A.E.D, “Boynunu keseceğim. Yemin ederim. Seni öldüreceğim. Havlayan köpek ısırmaz değil mi? İstisnalar kaideyi bozar, bozacak da. Genzine kan tadı gelince yalvaracaksın Allah'a ama çok geç olacak. O iki tane evladımın üzerine başları üzerine yemin ederim kanınla boğularak öleceksin. Her zaman dediğim gibi can yakan canı yanacağı günü beklesin ama sen öleceksin” ifadelerini kullanmış.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan A.E.D’nin öte yandan, 15 yaşındayken tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdüğü de ortaya çıktı. Bu cinayetin ardından A.E.D, 5 sene sonra tahliye edilmiş.