Eşini 27 Kez Bıçaklayarak Öldüren Koca Teslim Oldu

Kırşehir’de duyanların kanını donduracak bir olay yaşandı. Adı Zafer Kaplan olan bir kişi eline aldığı ekmek bıçağı ile eşi İkram Kaplan’a saldırıda bulundu. Çiftin aralarında yaşanan tartışma sonrasında eşine ekmek bıçağı ile saldıran cani koca İkram Kaplan’ı 27 yerinden bıçakladı. Eşi tarafından ekmek bıçağı ile 27 kez bıçaklanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşadıkları tartışma sonrasında sinirlenip 24 senelik eşi İkram Kaplan’ı öldüren koca Zafer Kaplan, polise teslim oldu.

Kırşehir’de korkunç bir kadın cinayeti işlendi. Kan donduran olay ilçeye bağlı olan Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. 3 çocuk sahibi olan 24 yıllık evli çiftin yaşadığı tartışma kanlı bitti. Belediyede çalışan 46 yaşındaki Mehmet Kaplan, 24 senelik eşi İkram Kaplan’ı (34) ekmek bıçağı ile öldürdü. Kırşehir’de yaşanan acı olayda yirmi yılı aşkın süredir evli olan çift arasında çıkan tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Kavganın şiddetlenmesi işe zalim koca Zafer Kaplan eline aldığı ekmek bıçağı ile 34 yaşındaki eşi İkram Kaplan’ı defalarca bıçakladı.

Kadın cinayetine kurban giden talihsiz kadın, olay yerinde defalarca aldığı bıçak darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Yaşanan korkunç olayın hemen sonrasında 46 yaşındaki Zafer Kaplan’ın hemen polisi arayarak kendisini ihbar ettiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polisler yapılan kontroller sonucu talihsiz kadının aldığı 27 bıçak darbesi sonucu ağır yaralandığını belirtti.

Kırşehir’de kocası tarafından öldürülen kadın aşırı kan kaybından dolayı ambulansa alınarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen İkbal Kaplan kurtarılamadı. 24 yıllık eşi tarafından ekmek bıçağı ile öldürülen İkbal Kaplan, kadın cinayetlerinin kurbanlarından biri oldu.