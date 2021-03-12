Eşini 21 yerinden bıçaklayan adama iyi hal indirimi!

Olay, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 2020 senesinin Ağustos ayında meydana geldi. 63 yaşındaki Hicazi Sülükoğlu, Yenice Mahallesi'nde bulunan evlerinin bahçesinde 47 yaşındaki eşi Aynur Sülükoğlu ile tartıştı. Hicazi Sülükoğlu, 2017 senesinde evlilik yaptığı Aynur Sülükoğlu'nu 21 yerinden bıçaklayarak ölmesine neden oldu. Bunun üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunan Hicazi Sülükoğlu, evinin bahçesinde eşi Aynur Sülükoğlu'nu öldürdüğünü itiraf etti.

"Keserle saldırdı"

Bunun üzerine polis ekipleri eve geldi. Söz konusu ekipler, evin bahçesinde Aynur Sülükoğlu'nun cesedi ile karşılaştı. Aynur Sülükoğlu'nun kendisine keserle saldırdığını iddia eden Hicazi Sülükoğlu gözaltına alındı. Hicazi Sülükoğlu, adliyeye gönderilmesinin ardından "kasıtlı olarak öldürme" suçundan mahkeme tarafından tutuklandı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Hicazi Sülükoğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldığı öğrenildi.

Eşinin tehdit ettiğini söyledi

Davanın duruşmasına SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katılan Hicazi Sülükoğlu, olayın yaşandığı günü Aynur Sülükoğlu ile birlikte semt pazarına gittiklerini ve ihtiyaçlarını aldıklarını söyledi. Hicazi Sülükoğlu, daha sonra bahçede yemek hazırlayan Aynur Sülükoğlu'nun "Pazar kaldırılmadan iki tane eş bulacağını ve kendisini kahrından öldüreceğini" söylediğini anlattı. "Kahrından ölmemesi durumunda keserle öldüreceğine" dair eşinin tehditler savurduğunu aktaran Hicazi Sülükoğlu, bu sırada Aynur Sülükoğlu tarafından üstüne keserle yüründüğünü iddia etti.

"Üstünde bulunan kıyafeti açtı"

Hicazi Sülükoğlu, keseri elinden güçlükle düşürdüğünü ileri sürdüğü Aynur Sülükoğlu'nun daha sonra evin önünde çıktığını ve üstünde bulunan kıyafeti açtığını belirterek, kendisinin yerde duran bıçağı alarak Aynur Sülükoğlu'nu bıçakladığını, daha sonra da kıyafetlerini değiştirip elini yüzünü yıkadığını ve polise ihbarda bulunduğunu dile getirdi.

"Pişmanım"

Aynur Sülükoğlu ile boşanmak üzere önceden anlaştıklarını belirten Hicazi Sülükoğlu, maaşını alamamaktan korkan eşinin boşanma dilekçesini yırttığını ifade etti. Beraatını isteyen Hicazi Sülükoğlu, pişman olduğunu söyledi.

Karar verildi

Bunun üzerine iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, Hicazi Sülükoğlu'na 20 yıl hapis cezası verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 15:58