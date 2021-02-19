Esenyurt’ta Yabancı Uyruklu İki Grup Arasında Kavga Çıktı! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde bir kavga yaşandı. Gece saatleri boyunca Esenyurt sokaklarında atık kağıt toplayan iki grup arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı bitti. Kağıt toplayan iki grubun yabancı uyruklu olduğu anlaşıldı. Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan anlaşmazlık zamanla büyüdü ve şiddetlenerek bir kavgaya dönüştü. İşte 1 kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında detaylı bilgiler…

Giderek şiddetlenen tartışma bir kavgaya döndü ve bıçakların kullanıldığı korkunç olayda 1 kişi olay yerinde can verirken 3 kişinin ise yaralandığı haberi öğrenildi. Bir kişinin hayatını kaybedip 3 kişinin ise yaralandığı kavga olayı, akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt sokaklarında meydana gelirken şiddetli kavga can aldı. Son olarak edinilen bilgilere göre Esenyurt'ta bir mahallede atık toplama işi yapan yabancı uyruklu iki grubun bilmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşayıp tartışma çıkarttıkları haberi öğrenildi. İki grup arasında yaşanan anlaşmazlık ilerleyen dakikalarda şiddetli bir hal aldı ve sonunda kavgaya dönüştü. Yabancı uyruklu atık kağıt toplama işi ile uğraşan iki grup arasında çıkan tartışma bir kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bölgeye yapılan ihbar sonucunda 112 Sağlık ve Polis ekipleri ulaştı.

Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan arbedede bıçaklar çekildi ve kavgada 4 kişinin çeşitli yerlerinden bıçaklandığı haberi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Çevrede bulunan Mahalleli yaşanan korkunç olayı ihbar etti. Çevredekilerin yaptığı ihbar sonucu olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi ve ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi Esenyurt sokaklarında yaparken tedavilerine devam etmek için onları hastaneye kaldırdı. Yaralanan 4 kişi arasından birinin Afgan uyruklu olduğu anlaşıldı ve doktorların tüm müdahalelerine rağmen kan kaybından hayatını kaybettiği haberi bildirildi. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri de konu hakkında inceleme başlattı. Meydana gelen kavgada 10 kişinin gözaltına alındığı bilgisi öğrenildi.