Esenyurt’ta Çıkan Kavgada Bir Polis Yaralandı! Olay Yerine Özel Ekip Geldi

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İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde bir kavga yaşandı. İki grup arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan kavga, 1 polis memurunun yaralanması ile son buldu. Yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, Esenyurt’ta iki grup arasında başlayan kavgayı durdurmak için çalışmalar yaparken gece, bir polis memurunun yaralanması ile son buldu.stanbul’da yaşanan olayda bir polisin yaralandığı kavga, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup İstanbul Esenyurt’ta karşı karşıya geldi ve kısa süre içerisinde aralarında gözle görülür bir gerginlik ortamı oluştu.

Büyüyen gerginlik ilerleyen dakikalarda kavgaya dönüştü ve yaşanan kavgada sopa ve silah kullanıldığı haberi öğrenildi. İki grup arasında İstanbul Esenyurt’ta yaşanan kavganın sebebi ise henüz bilinmemektedir. İstanbul’da akşam saatlerinde kavga esnasında grup içerisindeki kişiler birbirlerine silahla ateş edip gergin bir ortam yaşanmasına sebep oldu. İki grubun birbirleri ile sopa ve silah yardımı ile kavga etmesi sırasında kavga yerinde olan ve görev istirahatli olan bir polis memuruna kavgacı grupların silahından çıkan kurşunlar isabet etti. Polis memuru olay yerinde yaralandı. Memur Yaşar A.’nın yaralanması sonrasında silahları ateşleyen kişilerin olay yerinden uzaklaştırdı bilgisi öğrenildi. Kavgaya şahit olanlar ihbarda bulundu. Çevredekilerin ekiplere haber vermesi ile olay yerine 112 Sağlık personeli geldi. Mahallenin yaptığı ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler ve özel hareket polisleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalar başlatıp harekete geçerken kavgacı grubun silahından çıkan kurşunun isabet ettiği polis ise hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin ihbarı sonucu 112 sağlık ekipleri polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından polis memurunun hastaneye kaldırdığı bilgisi öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Çevrede bulunanların yaptıkları ihbar sonucu olay yerine gelen polis ekipleri konu hakkında inceleme başlattı. Şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışmalar yapan özel hareket polisleri, kısa süre içinde şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan 1 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri kaçan diğer şüpheli kişi ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarına titizlikle devam etmekte.