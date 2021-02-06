Esenyurt'un nüfusu aldı başını gitti! TÜİK son rakamları açıkladı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Türkiye'nin nüfusuna ilişkin güncel verileri duyurdu. Türkiye'nin 2020 senesine ilişkin nüfusu 83.614.362 olarak duyuruldu. Türkiye'nin en kalabalık kenti, beklenildiği üzere 15.462.452 kişi ile bir kez daha İstanbul olarak kayıtlara geçti.

Fakat İstanbul'da yer alan bir ilçenin nüfusunun, büyükşehirlerin nüfusunu geçtiği görüldü. O ilçe Esenyurt oldu. Söz konusu ilçe, 957.398 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak kayıtlara geçti. Esenyurt ilçesinde ikamet eden kişiler, İstanbul'un nüfusunun hemen hemen yüzde 6,2'sine tekabül ediyor. Söz konusu kişiler, Türkiye genelinin ise neredeyse yüzde 1,14'üne denk geliyor.

"Yabancılar dâhil edilmedi"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Esenyurt Kaymakamı Karagül, ilçede ikamet eden yabancıların nüfusa dahil edilmediğini ifade etti. Karagül, Esenyurt ilçesinde yaklaşık 150.000 yabancının yaşadığını belirterek, bu nedenle söz konusu ülkede nüfusun 1.000.000'u geçtiğini kaydetti.

"Son yılda 3.000 kişilik artış oldu"

Esenyurt ilçesinin Türkiye'de bulunan 57 şehirden daha büyük olduğuna dikkat çeken Karagül, burada tuhaf bir durumlar karşılaşıldığını ifade etti. Karagül, Esenyurt ilçesinde nüfusun son 10 senelik dönemde her sene 60.000 civarında artış gösterdiğini belirterek, geçen sene yalnızca 3.000 kişilik bir artış görüldüğünü söyledi.

Büyükşehir belediyesine dönüşebilir!

Nüfusu 750.000 olan belediyelerin büyükşehir belediyesi yapılabildiği biliniyor. Bunun için belediyelerin hem ekonomik durumuna hem de fiziksel yerleşim durumuna bakılıyor. Ülkemizde söz konusu koşulları yerine getiren 30 adet büyükşehir var.

4 Şubat Perşembe günü açıklamada bulunan TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), Türkiye'nin nüfusunun 2019 yılına göre 459.365 kişi artışla 83.614.362'ye yükseldiğini bildirmişti. Türkiye'de bulunan erkek sayısı 41.915.985 olarak açıklanmış, kadın sayısı ise 41.698.977 olarak duyurulmuştu. Yani kadınların toplam nüfusun yüzde 49,9'una denk geldiği, erkeklerin ise toplam nüfusun yüzde 50,1'ine tekabül ettiği ifade edilmişti.

Yabancı nüfusu açıklanmıştı

Türkiye'de ikamet eden yabancı sayısının, 2019 senesine göre 197.770 kişi azalarak 1.333.410 kişiye düştüğü bildirilmişti. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun yüzde 49,7'sini erkeklerin, yüzde 50,3'ünü ise kadınların meydana getirdiği kaydedilmişti.

Nüfus artış hızı belli olmuştu

Türkiye'de nüfus artış hızı 2019 senesinde binde 13,9 olarak duyurulmuştu. Ülkemizde nüfus artış hızı 2020 senesinde ise binde 5,5 olarak açıklanmıştı.

Nüfusu en fazla olan şehirler belli olmuştu

2020 senesinde nüfusu en fazla olan şehir 15.462.452 kişi ile İstanbul olmuştu. Nüfusu en fazla olan ikinci şehir 5.663.322 kişi ile Ankara olarak açıklanmıştı. Nüfusu en fazla olan üçüncü şehir ise 4.394.694 kişi ile İzmir olarak kayıtlara geçmişti.

Nüfusu en az olan şehirler belli olmuştu

2020 senesinde nüfusu en az olan şehit 81.910 kişi ile Bayburt olmuştu. Nüfusu en az olan ikinci şehir 83.443 kişi ile Tunceli olarak duyurulmuştu. Nüfusu en az olan üçüncü şehir ise 96.161 kişi ile Ardana olarak kayıtlara geçmişti.