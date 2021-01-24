Esenyurt HDP Binasında 4 Yıldır Kaçak Elektrik Kullanıldığı Ortaya Çıktı!

Esenyurt HDP binasında kaçak elektrik kullanımı tespit edildi. HDP Esenyurt ilçe binasında dün geçe geç saatlerde savcılık izniyle terör baskını yapılmıştı. Terör örgütü Abdullah Öcalan’ın posterlerine yönelik gelen şikâyet ve PKK hücre evine benzeyen görüntüler polisin eline ulaşınca terörle mücadele ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı.

HDP Esen yurt ilçe binasında terörist başı olarak bilinen Öcalan’ın posterlerinin duvarda görülmesi üzerine ekipler tarafında gece soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma sonucunda da binada 4 yıldır kaçak elektrik kullanımı olduğu ortaya çıktı.

GEE BASKIN DÜZENLENMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler korona virüs salgını ile mücadele kapsamında binaya dezenfektan çalışmaları için gitmişti. Fakat belediyeye bağlı ekipler binaya girince çok görüntüler ile karşı karşıya kaldılar.

PKK Hücre evlerini andıran fotoğraflar basına yansımıştı. Duvarlarda ise ülkemizde şu an tutuklu olan terörist ele başı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının asılı olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine ise terörle mücadeleye bağlı ekipler tarafından gece binaya baskın yapıldı.

Yapılan baskında ise iddialar ortaya çıktı ve sözde terör örgütü Abdullah Öcalan’a dair poster ile resimler ele geçirildi.

ÜZERİNDE YPJ OLAN BEZ FLAMA BULUNDU

Bunun yanı sıra üzerinde YPJ olan bir bez flama da ortaya çıktı. Yine binadan bir adet afiş ve örgüt propagandasına dair çeşitli dergiler ve kitaplar ele geçirildi.

3 hard disk, 2 laptop 2 DVD ve 2 video kasette yine ekipler tarafından ele geçirildi.

İFADELER ALINDI

Yapılan soruşturma kapsamında ise HDP Esen yurt ilçe Başkanı Ercan S. Ve Dilan K emniyete alındı. İkisi de terör örgütü propagandası yapmak suçu ile emniyette ifadelerini verdiler.

4 YILDIR KAÇAK ELEKTRİK KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz serbest bırakıldı. İncelemeler sonucunda da binada 4 yıldır kaçak elektrik kullanıldığı öğrenildi.

BEDAŞ ekiplerince binanın elektriği kesildi ve 4 yıldan beri de kaçak kullanıldığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile yapılan baskın sonucunda ise çeşitli materyaller ele geçirildi. Bunların içerisinde de üzerinde YPJ yazılı bir flama da ortaya çıktı.

Gözaltı alımları ise devam etmekte.