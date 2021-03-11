Esed, tedavi için Rusya'ya gitti!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi, aşı çalışmalarına rağmen tüm dünyada yayılmaya devam ediyor.

Önceki gün koronavirüs salgınında enfekte olan isimlerden biri de Suriye'de on binlerce masum insanın kanını akıtan Beşşar Esed.

Covid-19'a (yeni tip koronavirüs) yakalandığı birkaç gün önce açıklanan Baas rejimi lideri Beşşar Esad ile eşi Esma Esed'in sağlık durumlarının kötüye gittiği bildirildi.

Beşşar Esed ve eşi Esma Esed'ın rahatsızlıklarının artmasından sonra ivedilikle özel bir uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya getirildiğine dair açıklama yapıldı.

"İyileşmesini umut ediyoruz"

Suriye'de konuşlu durumdaki Rus güçlerinin sözcülüğünü yapan Aleksander Ivanov, Beşşar Esed ile eşi Esma Esed'in Rusya'nın başkenti Moskova'da tedavilerine başlanmasıyla ilgili açıklama yaparak, hem Beşşar Esed'in hem de eşi Esma Esed'in iyileşmesini umut ettiklerini ifade etti.

Aleksander Ivanov temennisini şu şekilde ile getirdi:

"Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Beşşar Esed, Covid-19'a yakalandıktan sonra tedavisi için Rusya'ya, Moskova'ya geldi. Doktorlarımız hem Sayın Beşşar Esed'e hem de saygıdeğer eşi Esma Esed'e hızlı bir şekilde müdahale etti. Beşşar Esed ve Esma Esed'in tedavileri sürüyor. İyileşmelerini umut ediyoruz."