Esed, milyonlarca Suriyelinin kimliğini iptal edecek!

Beşşar Esed rejimi, Suriyelileri vatansız bırakmaya çalışıyor. Rejim, denetim alanının dışında bulunan kişiler ile mültecilerin kimliklerini iptal etmek için harekete geçti. Söz konusu vatandaşların kimlikleri için rejim tarafından yeni bir geçerlilik süresi ortaya kondu. Konuya ilişkin kanuna Halk Meclisi tarafından onay verildi.

Bu kanunla birlikte kimlik kartlarının geçerlilik süresi son düzenleme tarihi itibarıyla 10 sene olarak tespit edildi. Fakat kimliğini yenilemesi gereken Suriyelilerin müracaatı yüz yüze gerçekleştirmeleri zorunlu tutuldu.

Birçok kişinin kimlik kartı geçersiz oldu

Beşşar Esed rejimi tarafından yürürlüğe sokulan yeni kanuna göre, rejimin denetimi altındaki bölgelerin dışında yaşayanların yeni kimlik kartı alamadıkları öğrenildi. Yani Suriye devrimine dâhil olan birçok kişinin kimlik kartı geçersiz oldu.

Karar cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce alındı

Esed rejimi tarafından 2021 senesinin ortasında gerçekleştirilmesi düşünülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bu yasaya onay verilmesi dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu seçimler, yerinden edilmiş kişiler ve mülteciler tarafından "yasa dışı" olarak görülüyor.

İç savaş nedeniyle Suriye'yi terk eden bir vatandaş, yeni yasanın oldukça korkutucu olduğunu ifade etti. S.A. isimli vatandaş, Suriye'ye 9 senedir gidemediğini söyledi. Suriye vatandaşlarının yarısından fazlasının yurt dışında ikamet ettiğine dikkat çeken S.A., söz konusu vatandaşların kimliklerini yenilemelerinin mümkün olmadığını dile getirdi.

S.A., Beşşar Esed rejiminin yeni yasayla birlikte yurt dışında yaşayan muhalifleri tutuklamayı hedeflediğini söyledi. Suriye'de ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını vurgulayan S.A., kimlik kartlarını yenilemek isteyen birçok vatandaşın rüşvet vereceğini ifade etti. S.A., Beşşar Esed rejiminin söz konusu kriz koşullarını kimlik yasasıyla fırsata dönüştürme çabasında olduğunu ekledi.

Sinirlioğlu: Rejim ihlâllere devam ediyor!

BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, iki gün önce yaptığı açıklamada, Suriye'de yaşanan iç savaşın ciddi bir kriz yarattığına dikkat çekmişti. Sinirlioğlu, uluslararası toplumun bu meselede başarısızlığa uğradığını belirterek, Suriye'de rejim tarafından ihlâllere devam edildiğini ve koronavirüsle birlikte krizin daha da kötü bir hâl aldığını söylemişti. Türkiye'nin bir yandan terörle mücadele ettiğini ve diğer yandan ateşkesi koruma çabasında olduğunu belirten Sinirlioğlu, DEAŞ terör örgütü ile göğüs göğüse savaşan tek NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkesinin Türkiye olduğunu ifade ederek, Suriye'de 4 bini aşkın DEAŞ'lı teröristin etkisizleştirildiğini söylemişti.

"4 milyon Suriyeli var"

Uluslararası topluma PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan insan hakları ihlâllerine de karşı durması için çağrıda bulunan Sinirlioğlu, Türkiye'de şu anda 4 milyon Suriyelinin bulunduğunu ifade ederek, sınırda bulunan 5 milyon Suriyeliyle beraber 9 milyon Suriyeliye koruma sağlandığını dile getirmişti. Sinirlioğlu, uluslararası toplum tarafından bu yükün yalnızca Türkiye'nin omuzlarına yıkılmaması gerektiğini ifade etmişti.