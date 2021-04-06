Erzurum’da Sınıf Bazlı Yüz Yüze Eğitim Kararı

Edinilen son bilgilere göre Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yüz yüze eğitim konusunda sınıf bazlı bir karar aldıkları öğrenildi. 7 Nisan 2021 tarihi itibarı ile 5, 6, ve 7. Sınıflar ile birlikte hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıflar hakkında tam zamanlı uzaktan eğitim sürecinin başlayacağı bildirildi.

Son haftalarda gündemde kalan öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından da merak içerisinde takip edilen konu ile ilgili Erzurum Valiliği bir açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun Erzurum Valisi olan Okay Memiş liderliğinde olağanüstü bir toplantı gerçekleşmesi sonucunda bazı kararlar alındığı ifade edildi. Kamuoyuna açıklaması yapılan duyuruda 1 Mart 2021 gününde toplanmış olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar doğrultusunda kontrollü normalleşme süreci olarak isimlendirilen dönemde illerin 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı olarak tedbirlerin de bu risk grubuna göre alındığı hatırlatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada Erzurum’da yaşanan salgının seyrine değinildi ve pozitif vaka sayılarında meydana gelen değişiklikler, hastanelerin genel ve yoğun bakım odalarının doluluk oranı hakkında konuşuldu. Uygulamaya geçen tedbirlerin pandemi döneminde yaşanan mücadeledeki etkililik oranı gibi konuların da gözlendiği ve gerekli olan tedbirlerin alındığı anlatılan konular arasında yer aldı.

Güncel olarak Erzurum’da özellikle son 7 gün içerisinde genç nüfusun korona virüs pozitif vaka sayılarındaki yükselişi ve bazı ek tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu belirten açıklamada, alınan kararlar kamuoyu bilgisine sunuldu. Yapılan açıklamada okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim veren okullarda tam zamanlı bir şekilde yüz yüze eğitim sürecinin sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı. Bunun yanı sıra birleştirilmiş sınıflı okullarda, seyrek nüfuslu yerlerde ve kırsal mahallelerde bulunan okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürecinin devam edeceği açıklandı.