Ertuğ Koruyan Hayatını Kaybetti! Ertuğ Koruyan Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

Ünlü isim sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, bu sabah geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Usta isimden acı haber geldi ve hayranları bu duruma çok üzüldü. Türk sinemasının önemli isimlerinden Ertuğ Koruyan geçirdiği kalp krizi sonucunda can verdi. Oyuncular Sendikası, ünlü isim hakkındaki acı haberi hayranlarına bildirdi. Oyuncular Sendikası tarafından yapılan açıklamada değerli meslektaşları Ertuğrul Koruyan’ın hayatını kaybettiği ifade edildi. Ünlü oyuncunun başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilendiği söylenildi ve başımız sağ olsun şeklinde açıklamalar yapıldı.

Ünlü isim Ertuğ Koruyan’ın, Köyden İndim Şehire, Cümbüşiye, Vay Başımıza Gelenler, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Güler Misin Ağlar Mısın, Perihan Abla ve Köşe Kapmaca gibi çok sayıda sinema ve dizide rol aldığı biliniyordu. Ünlü ismin uzun yıllardır Bodrum'da yaşadığı da hayranları tarafından biliniyordu.

Türk sinemasının Usta oyuncusu Ertuğ Koruyan, 1946 yılında İstanbul'da hayata gözlerini açmıştır. 75 yaşında ve evli olan ünlü sanatçının yaklaşık olarak 15 senedir Bodrum'da yaşadığı bilinmektedir.

Türk dizi ve sinema sektöründe önemli bir isim olan Koruyan, onlarca dizi ve filmde rol almıştır. Sanat yaşamına tiyatro ile başladığı öğrenilen Ertuğ Koruyan’ın, vefat haberi oyuncular sendikası tarafından duyurulmuştur. Kemal Sunal, Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile beraber birçok kez kamera karşısına geçen Ertuğrul Koruyan Bodrum'da da yapılan sanat çalışmalarını desteklemiştir.

75 yaşında olan başarılı ve sevilen isim Ertuğ Koruyan’ın, saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sebebiyle hayata gözlerini yumduğu öğrenilmiştir. Muğla'ya bağlı olan Bodrum ilçesinde hayatını devam ettiren ünlü sinema ve dizi oyuncusu, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Bodrum'da yer alan Kızılağaç Mahallesi'nde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan usta oyuncu, sabah saat 14.00 sıralarında evinde kalp krizi geçirip can vermiştir. Geçirdiği kalp krizi sonrasında Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenen ünlü oyuncunun, yolda hayatını kaybettiği öğrenilmiştir.