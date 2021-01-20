Ertelenen sınavlara ilişkin kritik açıklama!

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek için birçok sınav ertelenmişti. ÖSYM tarafından 1 Aralık 2020'de ertelenen sınavların yeni tarihleri ise kısa bir süre önce açıklanmıştı. 2020-DHBT'nin 11 Nisan 2021 tarihinde düzenleneceği belirtilirken, 2020-DİB-MBSTS'nin 27 Şubat 2021 tarihinde yapılacağı ifade edilmişti. 2020-YÖKDİL/2'nin 28 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirileceği kaydedilirken, 2020-ALES/2'nin 21 Şubat 2021 tarihinde düzenleneceği kaydedilmişti.

ÖSYM Başkanı Aygün, koronavirüs sebebiyle ertelenen bu sınavlara ilişkin kritik bir duyuru yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni gelişmeyi duyuran Aygün, yukarıda belirtilen sınavlara ilişkin 21 Ocak-22 Ocak günlerinde sınav merkezi tercihlerinde güncelleme yapılabileceğini bildirdi. Aygün, bu sınavlara girecek tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

Ertelenen diğer sınavların tarihleri ise şöyle olmuştu:

- e-YDS 2020/13 tarihi 20 Şubat 2021 olarak açıklanmıştı.

- 2020-YDUS tarihi 20 Şubat 2021 olarak belirlenmişti.

- 2020-Sayıştay Yazılı tarihleri 6-7 Mart 2021 olarak duyurulmuştu.

- 2020-DUS tarihi 7 Mart 2021 olarak açıklanmıştı.

- 2020-STS Diş Hekimliği tarihi 7 Mart 2021 olarak kaydedilmişti.

Söz konusu sınavlara ilişkin yeni tarihlerin Sağlık Bakanlığından alınan fikirlere göre belirlendiği aktarılmıştı. Koronavirüste gelinen duruma göre yeni önlemlerin alınması halinde bu tarihlerin tekrar güncellenebileceği ifade edilmişti.

2021 YKS tarihi de belli olmuştu

2021 senesinde gerçekleştirilecek olan sınavların tarihlerine, müracaat tarihlerine ve sonuçların duyurulacağı tarihlere ilişkin takvime ÖSYM'nin resmî internet sitesinden erişilebileceği ifade edilmişti. 2021 YKS tarihi de ÖSYM Başkanı Aygün tarafından duyurulmuştu. Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre, TYT (Temel Yeterlilik Testi) 26 Haziran günü yapılacak. AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) ise 27 Haziran günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlarda yine maske ve dezenfektan dağıtımının gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. İsteyen adayların kendi dezenfektanlarını ve maskelerini yine yanlarında getirebilecekleri öngörülüyor. Okul bahçelerine yine adayların dışında kimsenin alınmaması beklenirken, sınav görevlilerinin sosyal mesafe konusunda düzeni sağlayacakları tahmin ediliyor. Adayların yine sınav esnasında istemeleri durumunda maskelerini çıkarabilecekleri ancak sınav görevlilerinin maskelerini çıkarmalarına müsaade edilmeyeceği öngörülüyor.