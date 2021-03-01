Ermenistan'da hükümet binası basıldı!

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik istifa çağrısının ardından gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Reuters haber ajansına göre, Paşinyan'ın istifa etmesi için muhalif göstericiler tarafından Erivan'da bulunan hükümet binası basıldı.

Paşinyan'a istifa çağrısı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile komutanlar, Paşinyan'a istifa çağrısında bulunan bir bildiri hazırlamıştı. Söz konusu bildiride, Ermenistan ordusuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerinde bulunulduğuna dikkat çekilmiş, bu girişimlere karşı her zaman sabır gösterildiği ama bunun da bir sınırının olduğu belirtilmişti. Ordunun daima düşmanlarla mücadele etmeye devam ettiği kaydedilen bildiride, ülkenin içerisinde bulunduğu kritik dönemde Paşinyan hükümeti tarafından doğru kararlar alınamayacağı ileri sürülmüştü. Bildiride, Ermenistan'ın verimli olmayan bir şekilde yönetildiği ve dış politikada yanlış hamlelerde bulunulduğunu belirterek, bu nedenle ülkede çöküşün başladığı ifade edilmişti.

Halkı sokaklara çağırmıştı

Bu bildiriyi "darbe girişimi" olarak değerlendiren Paşinyan, kendisini destekleyen kişileri sokağa çağırmış ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelinmesini istemişti. Paşinyan da elinde megafonla sokaklarda dolaşmıştı. Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden almaya karar veren Paşinyan'a Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan veto gelmişti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bunun anayasaya aykırı olacağı belirtilmişti.

"İstifa etmeyeceğim" demişti

Paşinyan, istifa etmeyeceğini belirtmiş, ordunun kendisine ve vatandaşlara tam anlamıyla bağımlı olduğunu söylemişti. Ülkesinin sorunlu bir dönemden geçtiğini aktaran Paşinyan, çatışmaların gerçekleşmemesi konusunda herkesin aynı görüşe sahip olması gerektiğini belirtmişti. Paşinyan, bu durumun hep birlikte değerlendirilebileceğini kaydederek, durumun kontrol altında olduğunu ifade etmişti. Ermenistan içerisinde düşmana sahip olmadıklarını kaydeden Paşinyan, ordunun duygusal bir reaksiyon verdiğine dikkat çekmişti. Paşinyan, görevlerine son verdiği ordu yetkililerini hala kardeş olarak gördüğünü söylemişti. Ermenistan'dan gitmeyeceğini duyuran Paşinyan, kendisine destek olan kişilere de teşekkürlerini sunmuştu.

İlk tepki Türkiye'den gelmişti

Ermenistan'da yaşanan gelişmelere ilk tepki Türkiye'den gelmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin darbe girişimlerine her zaman karşı durduğunu belirterek, Ermenistan'daki darbe girişimini kınamıştı. Çavuşoğlu, seçimle gelen bir hükümete ordunun istifa çağrısı yapmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini söylemiş, darbe girişimlerinin daima istikrara zarar verdiğini ifade etmişti.

Savaştaki başarısızlığın ardından gerilim başlamıştı

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki savaş, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti. Ermenistan, savaş sırasında ciddi kayıplara uğramış, Laçın, Ağdam ve Kelbecer'den geri çekilmeyi kabul etmişti. Söz konusu ateşkes anlaşmasından sonra Paşinyan'a muhalifler tarafından istifa etmesi için çağrıda bulunulmuştu. Paşinyan, "vatan haini" olarak anılmaya başlamıştı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 13:14