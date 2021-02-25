Ermeni ordusu harekete geçti! Darbe mi yapılıyor?

Ermenistan ordusu, Dağlık Karabağ Savaşı'nda yenilgiye uğramış ve işgal altında tuttuğu birçok topraktan geri çekilmek zorunda kalmıştı. Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının ardından halkın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a yönelik tepkisi artmıştı. Halk, "vatan haini" olarak nitelendirdiği Paşinyan'ın istifa etmesi gerektiğini söylemişti. Bir istifa çağrısı da ordudan geldi.

Ordudan istifa çağrısı!

Ermenistan ordusu, Paşinyan'ın istifa etmesi için çağrıda bulundu. Söz konusu çağrıya önce Rus medyasında yer verildi. Bu durum, darbe teşebbüsünün arkasındaki ülkenin Rusya olduğunu gösterdi. Paşinyan, ordunun bu çağrısını darbe teşebbüsü olarak nitelendirdi. AA'da yer alan haberde, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile komutanlar tarafından Paşinyan'a istifa çağrısında bulunan bir bildiri hazırlandığı ifade edildi.

Paşinyan'dan açıklama geldi

Bunun üzerine açıklamada bulunan Paşinyan, halktan sokağa dökülmelerini istedi. Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden aldığı öğrenildi.

Ermenistan ordusu ne dedi?

Ermenistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Paşinyan ile hükümetinin vatandaşlar için kritik olan bu süreçte uygun kararlar alamayacağı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, ordunun kendisine yönelik itibarsızlaştırma hareketlerine uzun süredir sabrettiği ama her şeyin de bir sınırının bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusunun halkla birlikte düşmanlara karşı mücadele etmek amacıyla görevini yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, şu anki yetkililerin ülkeyi verimsiz bir şekilde yönettiği belirtildi. Açıklamada, bu nedenle dış politikada kritik hatalar yapıldığı ve Ermenistan'ın çöküşün eşiğine kadar geldiği aktarıldı.

Azerbaycan takipte

Azerbaycan, 44 gün boyunca savaştığı Ermenistan'da yaşanan gelişmeleri takip etmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, söz konusu gelişmelerin izlenmesine yönelik talimat verdi. Ermenistan'da yaşananlar, Aliyev'in sözünü akıllara getirdi: N'oldu Paşinyan?

"İskender füzeleri patlamıyor" demişti

Paşinyan, Dağlık Karabağ Savaşı sırasında Rus yapımı İskender füzelerinin kullanılamadığını çünkü söz konusu füzelerin sadece yüzde 10'unun patlayabildiğini dile getirmişti.

Ne olmuştu?

Ermenistan'ın aralıklarla gerçekleştirdiği tacizlere karşı Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere Eylül ayının sonunda karşı operasyon başlatmıştı. Azerbaycan ordusu, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ı ciddi anlamda kayıplara uğratmış ve ateşkes imzalamaya mecbur etmişti. Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla Ermenistan, Laçın, Ağdam ve Kelbecer'den geri çekilmişti. Azerbaycan, savaş sırasında işgalden kurtardığı 300'e yakın yerleşim bölgesini de bu anlaşmayla güvence altına almıştı. Ağdam'da ateşkesin denetlenmesi için Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi kurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 12:04