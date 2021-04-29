Ermeni Çetelerinin Müslümanlara Yaptığı Soykırıma Şahit Olanlar Anlattı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı şeklinde yapmış olduğu açıklamalar ardından gözler Osmanlı arşivlerini çevrildi ve bilgiler toplandı. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı arşivi daire Başkanlığının Ermeniler tarafından yapılan katliam belgeleri 1, 2 adı verilen kitaplardan 1914 ve 1920 yılları arasında Ermeni çetelerinin Müslümanlara Osmanlı coğrafyasında yapmış oldukları soykırım belgeleri ile anlatıldı. Araştırma yapılan kitapta yer alan Osmanlı belgelerine göre Ermenilerce soykırıma maruz bırakılan 518 bin 105 Türk yazıldı. Osmanlı coğrafyasında Ermeni çeteleri tarafından yapılan soykırıma şahit olanların tanıklarına da ilgili kitapta yer verildi ve yazılar bulundu.

ABD Başkanı’nın yapmış olduğu açıklamada “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanması Türkiye'de büyük bir tepkiyle karşılanmış ve pek çok isim bu açıklamalara kınayarak karşılık vermişti. Konu hakkında Osmanlı arşivleri, hem batılı olan bazı ülkelerin hem de ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerini çürütecek nitelikte olarak bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nın Ermeniler tarafından yapılan katliam belgelerini sundu. Bunun yanı sıra Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri 2 adı verilen kitaplarda 1914 ve 1920 seneleri arasında Ermeni çetelerinin Müslümanlara Osmanlı coğrafyasına yapmış olduğu katliamlar ve soykırımın belgeleri ile anlatıldığı dikkat çekti.

Bitlis'ten Trabzon'a, Kars'tan Van'a, Erzurum'dan Adana'ya kadar pek çok Osmanlı şehrinde Ermeni çetelerinin Müslümanlara nasıl soykırım yaptığı ve o olay anına tanıklık edenlerin Osmanlı'nın emniyet güçlerine verdikleri ifadeleri ile ilgili belgeler de yer almakta.

Biden'ın yapmış olduğu açıklamalar ardından Osmanlı arşivlerinde bulunan kayıtlı bilgilere göre hazırlanan her iki kitapta yazan bilgiler ve bunun yanı sıra bir cetvel de bulunduğu ifade edildi. Kitapta bulunan cetvellerin Ermeniler tarafından Türklere uygulanan soykırım başlıklı cetvel olduğu ve Osmanlı coğrafyasında 1914 ile 1914 Arasında 363 bin 141 Türk'ün soykırıma maruz bırakıldığı açıklandı. Bununla birlikte 1919 ile 2021 yılları arasında ise 154 bin 964 Türk'ün, Ermeniler tarafından soykırıma uğradığı kitapta yazılı olarak bulundu.