Ermeni basını: 248 PKK'lının cesedi morgda...

İşgal altındaki Azerbaycan'ın öz topraklarının kurtarıldığı 44 günlük Dağlık Karabağ savaşında işgalci Ermeni güçlerine destek vermek için gelen bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerin cesetleri başkent Erivan’daki morglarda tutuluyor. Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Behruz Hasanov da savaştaki ölülerin arasında PKK'lı teröristlerin bulunduğunu açıklamıştı.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı halen sahibi çıkmayan PKK'lı 248 militanın cesedinin morglarda bekletildiğine dair resmî açıklama yaptı. Ermeni medyası, bu cesetlerin Ermenistan dışından gelen PKK'lı militanlara ait olduğuna dair bilgi geçti. Ermenistan televizyon kanalı Azat TV, Ermeni ailelerin ve Karabağlı ailelerin cenazelerini teslim aldığını fakat aradan geçen 4 aylık zamana rağmen PKK'lıların cesetlerini alanın olmadığını belirterek, bekletilen cesetlerin ise ciddi bir sorun teşkil ettiğini kaydetti.

Kara propaganda işe yaramadı

Türkiye gazetesine konuşan Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı Behruz Hasanov 27 Eylül 2020 tarihinde başlayıp 10 Kasım 2020 tarihinde sona eren Karabağ Savaşı'nda birçok Ermenistan destekçisi ülkenin Azerbaycan'a paralı savaşçı iftirası attığını, oysa ki durumun tam tersi olduğunu, Ermeni güçler arasında onlarca farklı ülkelerden yüzlerce farklı grupların gelerek Azerbaycan ordusuna karşı savaştığını söyledi. Azerbaycan'a yönelik kara propaganda yapan Ermenistan dostu ülkelerin Ermeni çetelere destek için savaşa katılan militanları görmezden geldiğini belirten Behruz Hasanov, Erivan’da yaşanan bu olayın ise kara propagandanın çöküşünün ispatı olduğunu ifade etti.

Behruz Hasanov, Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'nin, cephede savaş sırasında şehit olan ve gazi olan askerlerinin listesini savaş bittikten 20 gün sonra tamamen netleştirdiğini, kimliği belirlenememiş muallakta kalan tek bir cenazenin olmadığını kaydederek, "Çünkü bizim saflarımız çok netti" dedi.

Birçok ülkeden militan geldi

Ermenistan tarafının ise aradan dört ay geçmesine rağmen morglarda hâlâ ceset beklettiğini söyleyen Hasanov, çünkü bekletilen cesetlerin Karabağ ya da Ermenistan'da yaşayan Ermenilere ait olmadığını, Suriye, İran, Lübnan, ABD, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden Karabağ’a yüzlerce militan taşındığını, büyük kısmının da cephelerde öldürüldüğünü, cesetlerin otopsileri yapılmasına rağmen sahibinin çıkmadığını ifade etti. Hasanov, "Ermeni güçlerine yardım için gelen bu kiralık katillerin büyük bölümü Suriye, Irak, İran’dan gelen PKK mensubu teröristlerdi. Uzun zaman gizlediler fakat bu skandalı hükûmetin karşısındaki muhalifler deşifre etti. Ermenistan Sağlık Bakanlığı da yabancı militanların cesetleri ile ilgili itirafta bulunmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Ermenistan ordusunun üniformasını giydiler

Azerbaycan ordusunun elinde, cephede sağ yakalanan işgal unsurları olduğunu, bunlar arasında farklı ülkelerden gelen militanların da olduğunu ifade eden Behruz Hasanov, "Daha bugün (dün 11 Mart 2021) Rusya’nın ara buluculuğunda Azerbaycan'a karşı savaşmak amacıyla Lübnan’dan gelen keskin nişancı bir kadın militan teslim edildi. Ancak hâlihazırda bu kadın terörist gibi başka teröristler de Azerbaycan'ın elinde. Terör örgütü PKK üyesi teröristlerle birlikte tüm bu ithal çeteler, Ermeni üniformalarıyla Azerbaycan'a karşı savaştı. Azerbaycan ordusunun öldürdüğü militan sayısı aslında çok daha fazla. Fakat çoğunun cesetlerini yok ettiler. İşgalden arındırılan bölgelerde ithal militanların cesetlerinin yakıldığına dair çok sayıda delil var elimizde. Tıpkı Tel Abyad’da, Afrin’de, Irak’ta olduğu gibi çok sayıda tüneller kazmışlar. Dağ girişlerine karargâh oluşturmuşlar. Bunun gibi geride bıraktıkları çok fazla iz var." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı eski danışmanı Hasanov’a göre Ermenistan 44 günlük savaş sürecinde altı binden fazla kayıp verdi ve bu kayıpların 1,600’dan fazlası Ermenistan dışından gelen ithal militanlara ait.

1600 ithal terörist öldürüldü

Ermenistan tarafı, Azerbaycan ile girdiği 44 günlük savaşta 6.000'in üzerinde kayıp verdi. Bunların 1.600’den fazlası ise farklı ülkelerden gelen ithal militanlar. Lübnan'dan gelen ve "sniper" olarak adlandırılan kadın keskin nişancı da Azerbaycan ordusu tarafından yakalandı ve dün Rusya'nın Karabağ'da bulunan askerlerine teslim edildi.