Erken Emekli Olmak İsteyeneler Müjde! SGK 2 Şart Koydu

Emeklilik birçok kişinin istediği ve sabırsızlıkla beklemekte olduğu bir durum olarak bilinmektedir. Yapılan çalışmalar ile birlikte de bu durumda da çeşitli gelişmeler meydana gelmektedir. SGK tarafından yapılan duyurular ile birlikte de emekli olmak isteyen kişiler umutlu bekleyişini sürdürdü.

1999 yılı emeklilik konusunda adeta bir devrimi temsil etmektedir. 1999 öncesi ve sonrası emeklilik fırsatı için birçok seçenek sunmaktadır. Yıla göre emekli olmak isteyen kişilerin durumlarında farklılık meydana gelmektedir. Sigorta giriş tarihi emekli olmak isteyenler için çok kritik bir nokta olarak göze çarpmaktadır. 1999 öncesinde emekli olan kişiler sigorta giriş tarihleri daha önce olduğundan dolayı emeklilik konusunda daha avantajlı konuma gelebilmektedir. Prim gün sayısı çok önemli olduğu gibi 2008 yılı da bu noktada büyük bir önem arz etmektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarda Düzenleme Yapılacak Mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıllardır çalışmış olmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı emekli olamamış olan kişileri temsil etmektedir. EYT sorunu uzun yıllardır ülkemizde yer almakla birlikte çözümü de hala daha netleşmiş değildir. Her sene EYT konusu gündeme gelmekle birlikte birçok siyasi tarafından da tartışılmaktadır.

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

EYT genel olarak istenen şartların sağlanmamasından dolayı emekli olamayan kişileri temsil etmektedir. Büyük bir çoğunluk olması sebebiyle de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Siyasi kişilerden veya iktidar kanadından da 2021 yılı için de herhangi bir açıklama yapılmamış olması birçok kişiyi umutsuzluğa sevk etmektedir.

Erken emekli olmak isteyenler için müjdeli haberler geldi. Emeklilik şartları üzerinde çeşitli değişiklikler meydana geldi. Yapılan değişiklikler ile birlikte emeklilik için yaş bekleme sorunu ortadan kalkabilir. SGK 2 şart belirleyerek emeklilik yollarını açmış oldu. Sigorta giriş tarihi ve prim gün sayısı kişilerin emeklilik konusunu belirlemektedir.

Belirtilmiş olan şartlar içerisindeki niteliklere sahip olunduğu durumda kişiler erken emekli olabilecek. Genel olarak 1999 öncesi sigorta giriş tarihi olan kişiler bu durumda büyük bir avantaja sahip olmaktadır. Sigorta giriş tarihi ne kadar eski olursa emekli olabilmek de bir o kadar kolay olmaktadır. EYT’liler ise bu durumda prim gün sayısı içerisinde sorun yaşamaktadır.

Emekli olmak isteyen kişiler ağırlıklı olarak prim gün sayısı konusunda sorun yaşadıkları için bu konuda herhangi bir girişimde bulunamamaktadır. SGK genel olarak son 3 yılda aktif olarak sigortanın yatmış olması gerekmektedir. Sigorta giriş tarihi içerisinde problem yaşamamış olan kişiler genel olarak bu fırsattan yararlanabilmektedir.

Erken emeklilik şartları içerisinde meydana gelmiş olan değişiklikler ile birlikte birçok kişi umutlanmıştır. SGK tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte kişiler bu mağduriyetlerini kısa süre içerisinde giderebilmektedir. Sigorta giriş tarihi ve prim gün sayısı içerisinde sıkıntı yaşamakta olan kişiler bu fırsattan faydalanabilecekler. EYT’liler ise bu durumdan dolayı kendileri için de ekstra umut beslemeye başladı. 2021 erken emeklilik konusu ile ilgili meclis içerisinde de çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. Kısa süre içerisinde bir açıklama gelmesi bekleniyor.