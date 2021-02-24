Erkekler eşlerine ev işleri için tazminat ödeyecek!

Çin'deki boşanma davasında emsal niteliğinde bir karar alındı. Mahkeme, bir adamın, eşine 5 yıldır ev işleriyle ilgilendiği için tazminat ödemesine yönelik karar verdi. Söz konusu davada ev işleriyle ilgilendiği için kadına 50 bin yuan (55 bin liraya tekabül ediyor) tazminat verileceği bildirildi. Bu karar sosyal medya platformlarında tartışmalara neden oldu. Kullanıcılardan bazıları, 5 senelik emeğin karşılığında verilen tutarın az olduğunu dile getirdi. Söz konusu karar, Çin tarafından onay verilen Medeni Kanun doğrultusunda verildi.

Olay nasıl gerçekleşti?

Çen soy isimli adam, geçen sene Vang soy isimli eşinden boşanmak üzere dava açtı. İlk başta boşanmaktan yana olmayan Vang, daha sonra Çen'in çocuk bakımı ve ev işleriyle ilgilenmediğini belirterek tazminat istedi. Bunun üzerine Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Fangşan İlçe Mahkemesi tarafından emsal niteliğinde bir karar alındı.

Mahkeme, Çen tarafından Vang'a her ay 2 bin yuan nafaka (2 bin 200 liraya tekabül ediyor) verilmesine yönelik karar aldı. Söz konusu mahkeme, ev işleri için de Çen tarafından Vang'a 50 bin yuan verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti başkanı tarafından yapılan açıklamada, boşanma davaları kapsamında her zaman mülklerin taraflar arasında paylaşıldığını ancak ev işlerinin de manevi değere sahip olduğunu dile getirdi.

Çin'de kabul edilen Medeni Kanun'a göre, çocuk ve yaşlı bakımı ile ev işleri konusunda taraflar birbirlerinden tazminat talep edebilecek. Eski Medeni Kanun'a göre taraflar, sadece evlilik sözleşmesinde belirtilmesi halinde tazminat isteyebiliyordu. Çin'de evlilik sözleşmesinin yaygın olmadığı biliniyor.

500 milyondan fazla görüntülendi

Boşanma davası kapsamında verilen bu karar Weibo'da tartışmalara neden oldu. Kara ilişkin paylaşılan etiketin 570 milyon defa görüntülendiği fark edildi. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, 5 senelik emeğe karşılık olarak 50 bin yuan verilmesini yetersiz buldu. Kullanıcılardan biri, Çin'i başkenti Pekin'de bir sene süreyle bebek bakıcısı işe almanın 50 bin yuandan fazlaya mâl olduğunu, yani bu karara göre kadınlar tarafından harcanan emeğin hafife alındığını dile getirdi.

"Çalışmaya devam edin"

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları bekârlığın daha iyi olduğunu savunurken, diğerleri ise kadınların evlilikten sonra da mutlaka kariyerlerini sürdürmelerinin şart olduğuna dikkat çekti. Kadınların mutlaka bağımsız olmaları ve evlilikten sonra çalışmaya devam etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Günde 4 saat ev işleriyle ilgileniyorlar

Çin'de kadınlar, OCED verilerine göre günde ortalama 4 saat boyunca yani erkeklerin 2,5 katı kadar ev işleriyle ilgileniyorlar. OECD ülkelerinde kadınların, erkeklere göre iki kat daha fazla ev işleriyle ilgilendiği görülüyor. Türkiye'de ise kadınlar, ev işleriyle erkeklere göre 4,5 kat daha fazla ilgileniyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 13:41