Erkek Taraftar Maç Sırasında Soyunup Sahaya Atladı

Yeni Zelanda'da kameralara ilginç bir görüntü kameralara yansıdı, Yeni Zelanda'da, maç esnasında oldukça ilginç dakikalar yaşandı. Maç sırasında yaşanan olayda, çok sayıda takım taraftarı, güvenlik güçleri, stad yetkilileri ve her iki takımında oyuncuları vardı. Yeni Zelanda Dunedin şehrinde Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki oynanan kriket maçında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Erkek taraftar aniden çırılçıplak soyunup sahaya atladı. Stad güvenliği ve görevlerin peşinden koştuysa da pek başarılı olamadılar. Güvenlik güçlerinin peşinden koştuğu adama seyirciler tarafından ilgi büyüktü. Taraftarın niye soyunup sahaya atladığı ise merak konusu oldu.

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında oynanan kriket maçında, bir erkek taraftar soyundu ve sahaya atlayıp sağa sola koşmaya başladı. Stadın güvenlik görevlileri peşinden koştuysa da erkek taraftarı bir türlü yakalanamadı. Çıplak halde sağa sola koşan adam hızını alamayıp seyircilerin arasına daldı bu sefer de seyirciler arasında slalom koşup seyircilerin omuzlarından destek alıp sağa sola zıplayan adam güvenlik güçlerinin peşinde sürükledi, seyirciler arasına giren erkek taraftara ilgi büyük oldu. Takım taraftarları telefonlarına çıkarıp sahada koşan çıplak erkeğin fotoğraf ve videolarını çekti. Yeni Zelanda ve Avustralya arasında oynanan maçın galibi ise Yeni Zelanda oldu, maç sonrasında bir taraftar şu şekil açıklama yaptı, ‘’ Bugün çok heyecanlı bir gündü sahaya atlayan adam güvenlik görevlilerinden kaçarken aniden taraftarların olduğu bölümüne geldi. Kaçmak için omuzlarımın üzerine çıktı çok heyecanlı ve sevdiğim bir gün oldu’’. diyerek açıklama yaptı. Sahada koşan erkek taraftara ilgi çok büyük oldu, seyirciler bu duruma tepki göstermeyip herkes kahkaha ve alkış eşliğinde çıplak halde güvenlik görevlileri ve stad yetkilerinin peşinde koşturan adamı hayretler içerisinde izledi. Taraftarın bu davranışı neden yaptığı veya hangi amaçla yaptığı şu anlık bilinmiyor.