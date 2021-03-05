Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Kimdir? Kaymakam Eczane Olayı Gündemde

Bugün sosyal medyanın gündeminde Ereğli kaymakamı vardı. Konuyu gündeme getiren isim ise CHP Ankara Milletvekili Murat Emir oldu. Paylaşılan görüntülere göre kaymakam İsmail Çorumluoğlu esna ziyaretlerinde bulunuyor ve koronavirüs tedbirlerinde aykırı bir durum görülmesi durumunda cezai işlem başlatılıyor. İçeride müşteri yokken eczane çalışanlarının çay ve su içmesi, bu süreçte maskelerini aşağıya indirmesi ve sosyal mesafe bulunmaması nedeniyle kendilerine ceza kesildi. Buna ek olarak bir büfe sahibi de maskesini çenesine indirdiği için ceza aldı. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nın esnaf ziyaretleri anbean kayıt altına alındı. Bu görüntüler ise günün en çok konuşulan gündem maddeleri arasında yerini aldı.

AKP KONGRELERİNE TEPKİ

CHP Milletvekili Murat Emir ve vatandaşlar kaymakamın sert cezai yaptırımlarına karşı AKP'nin kongrelerini işaret etti. AKP Kongrelerinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılırken, vatandaşa yüksek para cezaları kesildiği belirtildi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu 27. dönem seçimlerinde Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmuştu.

İsmail Çorumluoğlu Kimdir?

İsmail Çorumluoğlu 1698 Balıkesir doğumludur. İstanbul Maliye Meslek Lisesi sonrasında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. 1992 yılında Amasya Valiliği'nde göreve başlamıştır. Kısa dönem askerlik hizmetini 1996 yılında gerçekleştirmiştir. 1996 yılında Manisa-Selendi Kaymakamı olarak başladığı görevine Zonguldak Ereğli kaymakamı olarak devam etmektedir.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun bir eczaneye girdiği ve tutanak tutturduğu dikkat çekti. Eczane çalışanları müşteri olmadığını, çok dezenfekte çalıştıklarını ve çay kahve içtiklerini belirtirken kaymakam İsmail Çorumluoğlu, üç kişinin maskesiz ve bir metre arayla oturduğu tespit edilmiştir ifadeleriyle tutanak tutturdu.

İkinci durak ise bir büfe sahibiydi. Büfe sahibinin maskeyi çenesine indirmesiyle birilikte bir tutanakta büfe sahibine geldi. Esnafla tartışmaya giren kaymakam İsmail Çorumluoğlu, esnafın hatasını gösterirken kendiside maskeyi çenesine indirdi. Cezalardan nasibini alan üçünü kişi ise sokakta duran bir vatandaş oldu. Maskesini takmayan vatandaşa para cezası kesildi. Vatandaşın ben bunu nasıl ödeyeceğim isyanı üzerine İsmail Çorumluoğlu, soruyu cevapsız bırakarak yoluna devam etti.

Zongultan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu günün öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 15:42