Erdoğan’ın ‘Ananı da Al Git’ Dediği Çiftçi Konuştu: ‘Hayatımı Mahvettiler’

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Mersin’de yaşadığı bir diyalog gündeme oturmuştu. Sözcü'nün haberine göre Erdoğan’ın ‘ananı da al git’ dediği Mersinli çiftçi Mustafa Kemal Öncel, olayın ardından 15 yıl sonra konuştu. Tartışmanın ardından çok zor günler geçirdiğini söyleyen Öncel, “Benim hayatımı mahvettiler. O tartışmanın ardından ve Tayyip Erdoğan'ın bana hakaretlerinden sonra özür dilettirildim. Özür dilettirildiğim halde başıma gelmeyen kalmadı. Bir televizyon kanalında canlı yayına bağlandığında ‘Onun anasının ellerinden öpüyorum' dediği halde başıma gelmeyen kalmadı, ekmeğimle oynadılar. İşçiyi ve tüccarı bahçeme göndermediler” dedi.

‘Hakkımda 10’dan fazla dava var’

Sabıkasız biri olmasına karşın başkasının TC kimlik numarası yazılarak kendisine sabıka yüklendiğini iddia eden Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hakkımda 10'u geçen dava var. Bir davaya girdim mesela Cumhurbaşkanına hakaret suçundan. Davaya bakan hakim bana savunma hakkı vermedi. ‘Sus çık dışarı' dedi. Kendi uydurmaca savunma yazdı. Bunu hiç unutamam. Hakaret etmediğim halde ‘Hakaret etti' denilerek dava açıldı, ceza verilecekti. O anda da adli tıp olayları devreye girdi. ‘Bu adam akıllı mı deli mi?' düşüncesiyle rapora gönderildim. Birinde 32 gün, ikincisinde 3 gün yatırdılar. Üçüncü defa gittiğimde doktorun biri ‘Biz bu günaha imza atmayacağız' dedi. Ve ben ilaç kullandırılmadım, tedavi edilip akıllı raporu verildi. Mahkeme inanmadı, bu kez İstanbul'daki hastanelere de gönderdiler. Oradan da sağlam raporu alınca, davalar art arda açıldı. Halen hakaret davalarıyla ilgili davalar temyizde, kesinleşmedi.”

Tarlasını satışa çıkardı

Öncel, çiftçilerin durumunun iyi olmadığını belirterek, “Bütün çiftçiler umutsuz bir durumda. Artık bittik, ‘çiftçilik yapılmaz' diyerek tarla satanlar var. Ben de satışa çıkardım. Ümit kalmadı. Erdoğan ve hükümetinin yıllardır çiftçi düşmanı olduğu hatta Avrupa Birliği entegrasyon sırasında tarımın nüfusun azaltılmasına söz verdiği gibi laflar konuşuluyor çiftçiler arasında. Şu anda benim bahçem var ama ben bakamaz hala geldim. Limon bahçesi. Ortağa verdim.” dedi.