Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Sert Çıkış: ‘Dava Açma Zamanı Geldi’

TBMM’de bir aylık aranın ardından AKP grubuna konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Erdoğan, “Son grup toplantımızda CHP’nin yalanları, iftiralarını söylerken, Mevlana’nın ‘içinde ne varsa dışına o sızar’ sözüne atıfta bulunmuştum. Son bir aydır yaşanan her gelişme CHP’nin içindeki cürufun ne durumda olduğunu göstermiştir. CHP, içindeki hırsızlık, taciz, tecavüz ve arsızlığı bastırmak için bizlere yönelik eleştirilerin artırmıştır. Hesap soracakları yerde işi pişkinliğe vuruyorlar. Mahkemelerce kanıtlanmış şeyleri tekrarlayanlara pişkin denmez de ne denir?” dedi.

Z kuşağı göndermesi

Erkem seçimler ne zaman olacak?

Kılıçdaroğlu’nun SSK’nın başında olduğu günlere gönderme yapan Erdoğan, 2000 sonrası doğumluların Kılıçdaroğlu’nun SSK günlerini hatırlamadığını belirterek, “SSK'nın başında bu adam bulunmadı mı? SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmiyor. Bay Kemal'in döneminde biz hastaneler rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim milletimize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.” dedi.

Erken seçim iddiaları ile ilgili olarak, “Sabrın varsa 2023’ü bekleyeceksin” diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na dava açılması çağrısını yineledi ve “Şunu tekrar hatırlatıyorum. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır. Milletimiz mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanlarının hesaplarını kökten dürene kadar biz de mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.