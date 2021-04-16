Erdoğan’dan Cuma Namazı Sonrasında Açıklama! Dendias'a Çavuşoğlu Haddini Bildirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve özel ve açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan’ın Yunan Dışişleri Bakanı'nın sarf etmiş olduğu sözler hakkında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Dendias’ın yapmış olduğu davranışlar karşısında ona haddini bildirdiği ve daha yumuşak olamazdı dediği öğrenildi. Kanal İstanbul konusu hakkında da tarih veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “muhalefetin işi gücü Türkiye'de hayırlı bir iş yapılmasını engellemek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu açıklamada kanal üzerinden geçen köprülerin hayata geçirilmesi üzerine çalıştıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Haziran ayında ise ilk köprünün adımının atılacağı bilgisini paylaştı. İşte Erdoğan’ın Yunanistan hakkında yapmış olduğu açıklamalar hakkında detaylı bilgiler…

Cuma namazı ardından gündemde yer tutan konulara dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözleri ile dikkat çekti. Sayın Bakan ile görüşme öncesinde kabul ettiğini ve görüşmenin sıcak bir hava içerisinde gerçekleştiğini açıklayan Erdoğan, çok farklı bir noktaya kaydı dedi. “Dendias’ın davranışları karşısında haddini bildirdi” şekilde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerekli olan değerlendirmenin yapılması suretiyle işi bitirmiş oldular dedi. Bunun yanı sıra Türkiye ve Yunanistan arasına başkalarına da sokmayalım şeklinde açıklamalar yapıldı.

Sayın Patrik ile yapılan görüşmelerin bizim için olumlu yaklaşımları olduğu açıklandı ve bizim 150.000 soydaşımıza Yunanistan'da gerekli ilginin gösterilmediği, baş müftüyü kendilerinin atadıkları ve Lozan'a göre buna hakları olmadığı açıklandı.

“Sayın Kılıçdaroğlu’nu Tanımışsınızdır”

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanımışsınızdır. “Öncekinde ve şimdide farklı” şeklinde açıklamalarda bulundu. Çiftçinin elinde patates ve soğan kaldı ise çeltik konusunda sorun vardı şeklinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, Toprak Mahsulleri Ofisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve patates ile soğanı alacaklarını açıkladı.