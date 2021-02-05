Erdoğan’dan Açıklama Geldi: Lezbiyenlerin Mezbiyenlerin Dediklerine Takılmayalım

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK partinin 6.olağan il kadın kongrelerinde yaptığı açıklamalar damga vurdu. Sayın Erdoğan, canlı olarak katıldığı kongrede ailenin önemini vurguladı ve Lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım dedikten sonra Ailenin direği annedir diyerek ekledi.

AİLENİN DİREĞİ ANNE

Sayın Cumhurbaşkanı canlı olarak katıldığı kongre toplantısında gündemdeki birçok konuya dair açıklamalar da bulundu.

Konuşmasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle aile ve anne konusunu vurguladı. Annelerimiz kutsal olduğunu bu yolda onlarla birlikte olduklarını belirtti. Erdoğan konuşmasının devamında ise Lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım ve biz annelerimize odaklanalım birlikte geleceğe annelerimizle emin adımlarla yürüyeceğiz diyerek sözlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayınla yaptığı konuşmanın devamı ise şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde kadınları yok sayan onların gücüyle devam etmeyen partilerin siyasette başarıya ulaşamayacağını belirtti. Kendilerinin samimiyeti aynı zaman da kadınları siyasetin merkezine de yerleştirdiklerini açıkladı.

Geçmişten bugüne yaptıkları siyasi hayatlarında hanımların hak ettiği yerlere gelmeleri için çaba gösterdiklerini belirten Sayın Erdoğan, kadınların sosyal ve siyaset hayatına katılımlarındaki kazanımların çoğunda AK Parti imzası vardır dedi.

"2 KADIN BAKANIMIZ, 54 MİLLETVEKİLİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda konuşmasında TBMM’de Ak Parti’den 54 kadın vekil olduğu ve yine 2 kadın bakan olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin %60 oranının kadın olduğu, üniversitedeki kadroların yarıya yakının kadın, yine kamudaki istihdamın %40’ının da kadınlardan oluştuğunu ekledi.

Kayıt dışı çalışmakta olan kadınlarımızın sayısının da yarı yarıya azaldığını da dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset alanında kadınların etkisinin her gün arttığını belirtti.

AYRIMCILIĞA KİMSE MARUZ KALMAZ

Aynı zamanda Erdoğan, 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı duran kadınlardan da bahsederek haklarını teslim etmezsek zafer de tam olmaz dedi.

Aynı zaman AK Parti’de kimsenin cinsiyetinden dolayı, inancından dolayı kökeninde dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz yorumunu ekledi.

"EN AZ 3 ÇOCUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin nüfusun 84 milyon olduğunu fakat yaş ortalamanın arttığını açıkladı ve her zaman söylediği gibi yine en az 3 çocuk dedi.

"HER EVLADIMIZI SAHİPLENMEK GÖREVİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi olaylarına da değinerek oradaki gençlerin bir kısmının dışarıdan tahrikle oyuna girdiklerini dile getirdi ve teröre bulaşmamış her gence sahip çıkmalıyız dedi.