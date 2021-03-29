Erdoğan Yeni Anayasa Haberini Verdi

29 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararlar hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Ulusa sesleniş konuşmasında yeni reform paketlerinin kararlılık içerisinde hayata geçirileceği vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa konusunda da açıklamalar yaptı. Ülkemiz adına yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan uzlaşma ile yürümesi ve 84 milyonu kucaklaması şarttır şeklinde açıklamalar gerçekleşti. Bunun yanı sıra siyasi partiler başta olmak üzere her yaştan vatandaşların yeni anayasa hazırlığına katkıda bulunmasına bekliyoruz denildi. Yeni anayasa için her türlü teklif ve görüşe açık olunduğu yorumları yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa hakkında İnşallah Türk milleti ile birlikte gelecek nesillerin bize hayırlı yad etmesini sağlayacak yeni yasa hazırlığının ülkemize kazandırılacağına inanıyorum şeklinde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında ulusa sesleniş de bulundu. Yapmış olduğu açıklamalarda önemli noktalara değinen Cumhurbaşkanı, yeni anayasa hazırlığı ve yeni reform paketleri hakkında da önemli bilgiler verdi.

Aziz milletim şeklinde konuşmaya başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerli basın mensuplarını en samimi duyguları ve muhabbeti ile selamladığını belirtti. Pek çok alanda hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve Türk milleti tarafından memnuniyet içerisinde karşılanan programının takvime uygun şekilde gerçekleşmesinin sağlanacağı açıklaması yapıldı. Türk toplumunun tüm kesimlerinden tüm hususların yakın takipçisi olunması ve herhangi bir eksiklik ya da gecikme durumunda konu hakkında Kurumu ile ve sonrasında bizimle paylaşmalarını istiyoruz şeklinde ifadelerde bulunuldu.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizin merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa hazırlık sürecinde olunduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra anayasaların yaşanan metinler olduğu için elbette değiştirilebilir olduğu ifadelerinde bulundu.