Erdoğan Yayınladı! 9 Mayıs Avrupa Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü sebebi ile bir mesaj yayınladı ve düşüncelerini kamuoyu bilgisine sundu. Avrupa Birliği'nin küresel ve güçlü bir aktör olmasının önünde bulunan en büyük engelin zizyon eksikliği ve stratejik sabır olduğu yapılan konuşmalarda açıklandı. Schuman Deklarasyonu'nun ilanının Avrupa bütünleşmesinin temellerini attığını Avrupa Birliği'ne adaylık saçımızın tescil edilmiş olduğu 1999 senesinden beri ülkemizde de Avrupa Günü olarak kutlandığı bilgileri dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan konuşmada Avrupa Birliği geliştirmiş olduğu ortak politikalar ile kıtamızda ve daha ötesinde istikrar barış ve refahın tesis edilmesine ciddi katkılarda bulunmuştur, dedi. Ancak Birlik son zamanlarda mülteci krizi, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığı, Birleşik Krallık’ın Birlik’ten ayrılması ve korona virüs salgını, finansal ve mali kırılganlıklar gibi pek çok meydan okuma ile karşı karşıyadır, şeklinde açıklamalar yapıldı.

Hem Birliği hem de geleceğini tehdit eden bu sıkıntıların aşılması için ise işbirliğine, dayanışmaya, cesur ve kuşatıcı bakış açısının yeniden hakim olmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. İlk olarak karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi olmak üzere Avrupa Birliği'nin yeni bir kurumsal yapıya, kuşatıcı yeni bir söyleme ve yeni bir vizyona ihtiyacı vardır, şekilde ifadeler kullanıldı. Bu amaç ile bugün başlayan Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın doğru bir tespit ile yola çıktığı fakat aday ülkelerin davet edilmemesi sebebiyle daha şimdiden kendisini dar kalıplara mahkum ettiği söylenildi.

Coğrafi, tarihi ve beşeri bakımdan Avrupa'nın bir parçası olan Türkiye, Birliğin karşılaştığı sorunların çözümü ve etkinliğin artırılması hususunda üzerine düşeni yapmaya hazırdır, şeklinde ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanıldı. Bunun yanı sıra Türkiye'nin desteği ve katkısı olmadan ise Birliğin güçlü bir şekilde varlığını sürdürmeyeceği de aşikârdır denildi.