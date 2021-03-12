Erdoğan yanıtladı: Tekrar kapanma olacak mı?

Türkiye'de kontrollü normalleşme sürecine geçildi ancak günlük tespit edilen vaka sayılarının 10 binin üstünde olması önlemlerin yeniden sıkılaştırılabileceğini düşündürmeye başladı.

Cuma namazının ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar kapanma olup olmayacağı soruldu. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordinasyon halinde çalıştıklarını ifade etti.

Karar alma konusunda mutasyonlu koronavirüsün kendilerini zor durumda bıraktığını ama yine de tüm koşulları zorladıklarını aktaran Erdoğan, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de bu sorunun mevcut olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, kuaför, restoran ve kafe gibi işletmeler konusunda mümkün olduğu kadar koşulların zorlanacağını dile getirdi.

"Kararımızın arkasında olacağız"

Önlemlerin esnetilmesine yönelik kararın arkasında olmak için çaba harcayacaklarını dikkat çeken Erdoğan, başarıya ulaşmada zorluk çekilmesi halinde yine halk sağlığının ön planda tutulmasıyla sürecin devam ettirileceğini söyledi.

"Çin'den aşı almayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, koronavirüs aşısı için Çin ile anlaşmaya sahip olunduğunu hatırlatarak, söz konusu ülkeden aşı alımının sürdürüleceğini belirtti. Almanya ile bu konudaki anlaşmanın sürdüğünü kaydeden Erdoğan, Rusya ile yapılan anlaşmaya yönelik görüşmelerin bakanlıklar arasında sürdüğünü ifade etti. Erdoğan, anlaşma sağlanması durumunda Çin'den 50 milyon doz aşının daha alınabileceğini dile getirdi.

Türkiye koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 14 bin 46 vaka kayıtlara geçerken, 9 bin 231 kişi ise iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 63 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 821 olarak açıklandı.

Koca: Kâbus bu şekilde sürmeyecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, koronavirüsün kısa vadede grip gibi bir hastalığa dönüşmeyeceğini ancak kâbusun 2021 senesinde de bu şekilde sürmeyeceğini dile getirmişti. Koca, dünyada şu anda 7 farklı aşının kullanıldığını belirterek, Türkiye'nin aşı tedariki konusunda en hızlı hareket eden ülkelerden biri olduğunu söylemişti. Çin merkezli Sinovac şirketi ile 50 milyon doz aşı için anlaşma sağlandığını aktaran Koca, siparişin ilk bölümünün Aralık ayının bitiminde teslim edildiğini ifade etmişti. Koca, Türkiye'nin 3 farklı aşı üreticisi ile görüşmede bulunduğunu kaydederek, ülkemizde şu ana kadar 10 milyondan fazla kişiye aşı uygulandığını söylemişti. 5 farklı yerli aşı adayına yönelik insan denemelerine geçileceğini aktaran Koca, Türkiye'nin kısa süre içerisinde kendi aşılarını da kullanacağını dile getirmişti.

"50 milyon kişi aşılanırsa..."

Koca, Türkiye'de 50 milyon kişinin sonbahardan önce aşılanması durumunda koronavirüsün getirdiği yükün azalacağını söylemişti. Bu şekilde vaka sayıları ile ölümlerin ciddi düzeyde azalacağını belirten Koca, aşılama süreci tamamlanana kadar tek silahın önlem olduğunu ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 14:59