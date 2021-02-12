Erdoğan: Uzaya Türk vatandaşı gönderdiğimizde de eleştirecekler!

Rize'de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı kesimler tarafından Milli Uzay Programı'nın eleştirilmesine tepki gösterdi. Erdoğan, uzay rekabeti kapsamında oldukça iddialar hedefler belirlenmesinin ülkesini seven herkes için heyecan verici olduğunu belirterek, bazı kesimlerin Türkiye'de meydana gelen bütün olumlu gelişmelerden rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Felaketlerden hoşnut oluyorlar"

Söz konusu kesimlerin nefretlerini ve düşmanlıklarını göstermekten çekinmediklerini aktaran Erdoğan, bu kişilerin Türkiye için felaket dileğinde bulunduklarını ve tüm felaketlerden de hoşnut olduklarını belirtti. Erdoğan, tepki gösterdiği bu kişilerin kendi ülkelerine yabancılaştıklarına dikkat çekti.

"İyi niyeti hak etmiyorlar"

Türkiye'nin başarılarından ve hedeflerinden dolayı derin üzüntü duyan kesimleri mazur görmek isteseler de bu kişilerin iyi niyeti asla hak etmediklerini kaydeden Erdoğan, bu durumun siyasi arenadaki yarışla, ideolojik bağlamdaki mücadeleyle, menfaat çatışmasıyla ya da hayat görüşü farklılığıyla bile açıklanamayacak bir hale geldiğini söyledi.

"Her şeye bahane buluyorlar"

Erdoğan, otoyol yapıldığı zaman "uçak mı ineceğini" soranların, havalimanı inşa edildiği zaman "uzay mekiği mi ineceğini" soranların bulunduğunu belirterek, bu kişilerin Millî Uzay Programı tanıtıldığı zaman da çeşitli bahaneler ürettiklerini ifade etti.

"Uzaya Türk vatandaşı gönderince..."

Çok sayıda kurumun aynı hedef için gerçekleştirdikleri projelere ait bütçelerin farkından haberdar olmadan paraya burun kıvıranların da bulunduğunu kaydeden Erdoğan, ilerleyen süreçte Türkiye'nin uzaya Türk vatandaşını ve kendi aracını gönderdiği zaman da eleştiride bulunanların olacağını dile getirdi.

"Üniversite kurulunca öfkeleniyorlar"

Erdoğan, Türkiye'nin bilimde ilerlemesi ve yetkin insan kaynağını artırması amacıyla her şehirde üniversite açıldığını belirterek, bu durumun da bazılarını öfkelendirdiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, 2023 senesinde Ay'a gidilmesinin ve sert iniş gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, 2028 senesinde ise Ay'a yumuşak iniş yapılmasının amaçlandığını ifade etmişti. Türkiye'nin uzaya Türk vatandaşı göndereceğinin sinyalini de veren Erdoğan, gönüllüler arasından belirlenecek bu kişiye eğitim verileceğini söylemişti. Erdoğan, uzaya gönderilecek olan Türk vatandaşı için Türkçe isim bulunmasını önermişti.

MHP: Millî Uzay Programı'na destek veriyoruz!

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Grup Başkanvekili Bülbül, parti olarak millî teknoloji hamlesine her zaman destek verdiklerini hatırlattı. Bülbül, şimdi de Millî Uzay Programı'na destek verdiklerini ve söz konusu programdan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, koronavirüs bahanesine sığınılarak Millî Uzay Programı'nın geçersiz kılınmak istenmesini ibretlik olarak değerlendirdi.

İnce: Uçağı hala göremedik!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) ile yollarını ayıran İnce, 2011 senesinde yerli uçağın göklerde olacağına dair afişlerin asıldığını ancak söz konusu uçağın ne yazık ki göklerde görülemediğini belirtmişti. İnce, "Erdoğan'ın yönünü kıraathane ve kekten uzaya çevirmesinin" de bir gelişme olduğunu kaydetmişti.

Altay: Sadece Everest'e çıkabilirsiniz!

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Grup Başkanvekili Altay, 2023 senesinde Ay'a sert iniş, 2028 senesinde ise Ay'a yumuşak iniş gerçekleştirileceğine yönelik açıklamalara tepki göstermişti. Altay, Uzay Ajansı'na 18 senede 2 milyar TL harcandığını belirterek, 2021 senesi için 1,5 milyar TL, 2022 senesi için 1,4 milyar TL, 2023 senesi için 1,7 milyar TL ayrıldığını, bununla da sadece Everest Dağı'nın tepesine çıkılabileceğini söylemişti. AK Parti'nin (Adalet ve Kalkınma Partisi) Ay'a sert iniş gerçekleştiremeyeceğini kaydeden Altay, Ay masallarının bile söz konusu partinin inişini artık durduramayacağını dile getirmişti.

Akşener: İnsanlar aç!

İYİ Parti lideri Akşener, Türk milletinin aç olduğunu ve sıkıntıların tartışılması gerektiğini belirterek, uzay konusunda çalışmaların yapılabileceğini ancak Erdoğan'ın takdiminin oldukça sıkıntılı olduğunu söylemişti. Akşener, Millî Uzay Programı'nda yap-işlet-devret modelinin olduğunu belirterek, Türkiye'nin uzay rekabetine girmesinin şart olduğunu ancak Erdoğan'ın bakış açısının yanlış olduğunu ifade etmişti.