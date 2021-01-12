Erdoğan: Türkiye, tam üyelikten vazgeçmedi!

Avrupa Birliği (AB) büyükelçilerine seslenen Erdoğan, 60 senedir Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girmek için çaba harcadığını söyledi.

Erdoğan, bin senedir ortak coğrafyanın paylaşıldığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tarihini Avrupa olmadan değerlendirmenin mümkün olmadığını, aynı şekilde Avrupa tarihinin de Türkiye olmadan okunamayacağını ifade etti.

Türkiye'nin yapılan birçok haksızlığa ve çifte standarda rağmen senelerdir tam üyelik için savaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin asla tam üyelikten vazgeçmediğini vurguladı.

Koronavirüs yardımları

Erdoğan, bütün insanlığın aslında aynı gemide olduğunun koronavirüs ile birlikte anlaşıldığını kaydederek, herhangi bir ayrım yapmaksızın Türkiye'nin 156 ülkeye tıbbi anlamda destek verdiğini söyledi.

Türkiye'nin 11 tane uluslararası kuruluşa da tıbbi bakımdan destek sağladığını aktaran Erdoğan, 100 bin vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini, 38 bin yabancı ülke vatandaşının da kendi ülkelerine yollandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de yardım çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Koronavirüs aşısı

Koronavirüs aşılarına ilişkin yürütülen çalışmalarda sağlanan başarıların umutları artırdığını aktaran Erdoğan, kısa bir süre içerisinde isteyen vatandaşlara aşının uygulanacağını söyledi.

Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının insan deneyi safhasında olduğuna dikkat çekerek, gereken onayların alınmasının ardından söz konusu aşının da hem Türk milletine hem de bütün insanlığın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin 2020 senesinde hiç de kolay geçmediğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin birçok olumsuz durumla meşgul olmak zorunda kaldığını kaydetti.

Erdoğan, Avrupa ülkelerinden bazılarının Türkiye ile yaşadığı sorunları Avrupa Birliği (AB) koridorlarında çözüme kavuşturma çabasında bulunduğunu belirterek, çeşitli bahanelerle ilişkilerin suistimal edildiğini aktardı.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin bu tarz hareketlerle esir alındığına dikkat çeken Erdoğan, söz konusu birliğinde global güç olmaktan uzaklaştığını söyledi. Erdoğan, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin oldukça kötü haksızlıklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Doğu Akdeniz krizi

Türkiye'nin sahillere hapsedilme teşebbüslerine karşı çıktığını belirten Erdoğan, Doğu Akdeniz'in iş birliği havzası haline getirilmesi gerektiğini aktardı. Erdoğan, son dönemde Yunanistan'ın adalar meselesinde hukuk dışı girişimlerini ve hava sahasına yönelik ihlâllerini artırdığını vurgulayarak, söz konusu ülkenin gerilimi artıran eylemleri bırakması için çağrıda bulundu.

Erdoğan, Yunanistan ile 25 Ocak günü başlayacak olan görüşmelerin yeni bir sürecin işareti olacağını belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) hem Doğu Akdeniz hem de Kıbrıs konusunda öz eleştiri yapmasının şart olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2004 senesinde Kıbrıs'ta çözüm istemeyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) tam üyelik verdiğini kaydeden Erdoğan, çözüm isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ise yok sayıldığını ifade etti.

Erdoğan, Kıbrıs konusunda başarısızlığa uğrayan modelleri yeniden değerlendirmek yerine daha farklı modellerin ortaya konulması gerektiğini belirtti. Fransa ile ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesinin ve gerginliğin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydeden Erdoğan, hem Türkiye'nin hem de Fransa'nın attığı adımlardan memnun olunduğuna dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişimi

Türkiye'nin önemli hamlelerde bulunduğunu aktaran Erdoğan, Anayasa'nın önemli bir bölümünde değişikliğe gidildiğini ve darbe sürecinin izlerinin ciddi bir kısmının silindiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'de demokrasi düzeninin yerleştiğine dikkat çekerek, sessiz bir devrim yapıldığını ifade etti.

Erdoğan, bazı Avrupa ülkesi liderlerinin 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimine çanak tuttuklarını belirterek, Türkiye'nin bu konuda gereken desteği hiçbir şekilde görmediğini aktardı.

İslamofobi

Avrupa ülkelerinde yaşayan 6 milyon Türk vatandaşının İslamofobi nedeniyle güvende olmadığını kaydeden Erdoğan, bu durumun Avrupa Birliği (AB) için bir karadelik haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de bulunan kiliselere yönelik herhangi bir eylemin gerçekleşmediğine dikkat çekerek, söz konusu kiliselerin restorasyon masraflarının Hazine'den karşılandığını ve bu şekilde ibadete açıldıklarını ifade etti. Fransa ve Almanya gibi birçok Avrupa ülkesinde Müslümanlara ait ibadethanelere yönelik saldırıları nasıl açıklayacaklarını soran Erdoğan, Türkiye'nin birliğe tam üye olması durumunda kültürel ırkçılık ile mücadele konusunda önemli adımlar atılacağını belirtti.

Avrupa Birliği'ne üyelik

Türkiye'nin üyeliğini kabul etmenin Avrupa Birliği (AB) için ontolojik bir tercih olacağını aktaran Erdoğan, Brexit ile birlikte artış gösteren belirsizliğin Türkiye'nin tam üyeliği ile ortadan kalkacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin ılımlı bir gündem yaratmak ve ilişkileri tekrar düzetmek için hazır olduğuna dikkat çekerek, Avrupa ülkelerinden de aynı tutumun beklendiğini söyledi. 2020 senesinin Mart ayında yapılan görüşmeler sırasında mutabakatın revize edilmesi için anlaşma sağlandığını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirdiğini ama Avrupa'nın bu konuda herhangi bir adım atmadığını kaydetti.

Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) zirveleri ile toplantılarının düzenli olarak yeniden başlatılması için çağrıda bulunarak, Ocak ayının sonunda Türkiye'de bir araya gelme önerisinde bulunduğunu ve önerisinin kabul edildiğini ifade etti.