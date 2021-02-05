Erdoğan: Terör örgütlerinin oyuncağı olanların gözünün yaşına bakılmayacak!

Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin oyuncağı olanların ve teröre bulaşanların gözünün yaşına hiçbir şekilde bakılmayacağını dile getirdi. Erdoğan, söz konusu kişilerin adaletin karşısında hesap vereceklerini ifade ederek, milletine ve devletine yönelik düşmanlığı yaşamının merkezine koymamış ve terör örgütlerine bulaşmamış gençlerin sahiplenilmesi gerektiğini söyledi.

"Ülkemizle bağı kopmuş olan bir kesim var"

Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında sokakları savaş alanına çeviren insanları "masummuş" gibi gösteren kişileri dikkate almadıklarını belirten Erdoğan, gençlerin yalnızca kariyer sahibi değil manevi ve milli değerlere de sahip olması gerektiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'de yerli ve millî bilinç sahibi olan gençlerin çoğunlukta olduğunu kaydederek, İstanbul'da yaşanan protesto gösterilerinde hem kalbi hem de zihni Türkiye'nin değerlerinden kopmuş olan kesimlerin görüldüğünü ifade etti.

"Kendi ülkelerine gelince senato basanlar terörist"

Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) tepki gösteren Erdoğan, söz konusu ülkenin Kongre binası baskınında yer alan kişileri terörist olarak nitelendirdiğini ancak Türkiye'ye gelince rektörlük binasını işgal etmeye çalışan kişileri "hak arayıcısı" olarak gösterdiğini belirtti. Erdoğan, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) ikiyüzlülük yaptığına ancak Türkiye'ye sorumluluklarını unutturamayacağına dikkat çekti.

"Oyuna geldiler"

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasının abluka altına alınmasına değinen Erdoğan, kısmi bir azınlık tarafından işgal girişiminde bulunulduğunu ifade etti. Erdoğan, tahrik edilen gençlerin oyuna geldiklerini kaydetti. Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında muhalefet partilerinden isimlerin de yer aldığını kaydederek, söz konusu kişilerin gençleri tahrik etmek yerine siyaset yapmaları gerektiğini söyledi.

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) lideri Kılıçdaroğlu'nun her gün konuşma yaptığını, HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) dağdan destek aldığını kaydeden Erdoğan, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de protesto gösterisi girişiminde bulunulduğunu hatırlattı. Erdoğan, 206 üniversitede bir şey yaşanmadığını belirterek, bunun neden konuşulmadığını sordu. Üniversitelerin ilim yuvaları olduğunu belirten Erdoğan, gençleri tahrik etmeye hiç kimsenin hakkının olmadığını ve buna izin verilmeyeceğini ifade etti.

"Çocuklarınıza lütfen sahip çıkın"

Erdoğan, gençlerin sokaklarda kullanıldığına dikkat çekerek, ailelere çocuklarına sahip çıkmaları için çağrıda bulundu. Ailelerin meydanı "gençlerin hayallerini ve heyecanlarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanan provokatörlere" bırakmaması gerektiğini belirten Erdoğan, sinsi oyunların üstesinden gelebilmek için ailelere odaklanılması gerektiğini söyledi.

"Aile yapısı saldırı altında"

Erdoğan, aile yapısının saldırı altında olduğunu kaydederek, medya aracılığıyla çarpık mesajların dayatıldığını ve aile yapısının çökertilmeye çalışıldığını ifade etti. Bu konuda kısmi olarak ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, sinsi oyunların hep beraber bozulacağını aktardı.

"İkinci Gezi olamaz"

Erdoğan, Türkiye'nin huzurunun asla kaçırılamayacağını ifade ederek, Boğaziçi Üniversitesi protestolarından ikinci bir Gezi yaratılamayacağına dikkat çekti.