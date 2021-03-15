Erdoğan: Suriye meselesinde Batı'nın 3 seçeneği var!

Suriye'de iç savaşın 10'uncu yılına girilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) 2020 senesinde İdlib'e yönelik saldırıları sona erdirmek ve sivillerin katledilmesi ile yerlerinden edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla Beşşar Esed rejimine ait noktaları vurduğunu ve birçok insanın yaşamını kurtardığını ifade etti.

"Hemen unuttular"

Türkiye için söz konusu süreçte övgü dolu ifadeler kullanan ülkelerin kısmi olarak pandemi sebebiyle Suriye'de yaşanan insani krizi hemen unuttuklarına dikkat çeken Erdoğan, Suriye'de istikrar ve barışın sağlanması için Batı tarafından Türkiye'ye güçlü bir şekilde destek verilmesi gerektiğini belirtti.

"Terörizme neden oldu"

Erdoğan, Suriye iç savaşının 10'uncu yılında katledilen ve eziyete maruz kalan yüzbinlerce sivilin ve yerlerinden edilmiş durumda olan milyonlarca sivilin hatırlanması gerektiğini belirterek, söz konusu insanların sadece hak, özgürlük ve demokrasi istediğini aktardı. Beşşar Esed rejiminin söz konusu isteklere son vermek için bulunduğu girişimlerin düzensiz göç ve terörizm gibi neticelere neden olduğunu kaydeden Erdoğan, farklı bahane ya da sebeplerle Suriye krizine dâhil olan ülkelerin söz konusu krizin çıkış noktasını dikkate almadığını dile getirdi.

"Türkiye'nin tutarlı bir duruşu var"

Erdoğan, Suriye'nin katliama terk edildiğine dikkat çekerek, Türkiye'nin iç savaşın başından beri tutarlı bir duruş sergilediğini ifade etti. Bütün Suriyelilerin temsilini sağlayacak siyasi bir yapıyla istikrar ve barışın tekrar sağlanabileceğini aktaran Erdoğan, insan onuruna aykırı hiçbir planın kabul edilmeyeceğini çünkü bu planların Suriye krizini daha da kötü bir noktaya doğru sürükleyeceğini ifade etti.

"Birinci seçenek sadece seyretmek"

Batı'nın Suriye meselesinde 3 seçeneğe sahip olduğunu belirten Erdoğan, birinci seçeneği "Suriye'de daha fazla sivilin yaşamını yitirmesini sadece seyretmek" olarak açıkladı. Erdoğan, bu şekilde Batı'nın ahlaki bakımdan iddialarının baltalanacağını belirterek, düzensiz göç, terörizm ve tehdit olaylarının da artacağını ve Avrupa'nın siyasi bakımdan istikrarının hasara uğrayacağını dile getirdi.

"İkinci seçenek tedbir almak"

Erdoğan, ikinci seçeneği "Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulmak için gerekli olan diplomatik, ekonomik ve askerî tedbirleri hayata geçirmek" olarak duyurdu. Batı tarafından senelerdir bu konuda bir girişimde bulunulmadığını aktaran Erdoğan, Batılı liderlerin böyle bir hedefe sahip olduklarını düşünmek için herhangi bir sebebin mevcut olmadığını kaydetti.

"Üçüncü seçenek Türkiye'nin arkasında olmak"

Üçüncü seçeneği ise "Suriye meselesinde Türkiye'nin arkasında olmak, en az maliyet ve en fazla etkiyle çözüm sürecinde rol almak" olarak açıklayan Erdoğan, Türkiye'nin beklentilerinin net olduğunu dile getirdi. Erdoğan, YPG terör örgütünün güvenli bölgelere saldırdığına dikkat çekerek, Batı'nın söz konusu terör örgütüne karşı net bir tutum sergilemesi gerektiğini aktardı.

"Muhalefet desteklenmeli"

Erdoğan, istikrar ve barışın tesis edilmesi için Suriye'de meşru muhalefetin desteklenmesi gerektiğini belirterek, insani krizin bitirilmesi için Batı'nın üstüne düşen her şeyi yapması gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin yükünün paylaşılmaması durumunda Avrupa'ya yönelik yeni bir göç dalgasının ortaya çıkabileceğini belirten Erdoğan, Batı tarafından Suriye'de bulunan güvenli alanlara yatırım gerçekleştirilmesini istedi.

Erdoğan, Batı'nın söz konusu barış projesine mutlaka destek vermesi gerektiğini ekledi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 13:06