Erdoğan: Önceliğimiz ruberu olacak!

AK Parti'nin MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan'ın gündeminde sosyal medya vardı. Erdoğan, söz konusu toplantı sırasında kurmaylarına "ruberu" önerisinde bulundu.

Sosyal medyanın iletişim için önem taşıdığını ancak "şişirme" olduğunu kaydeden Erdoğan, AK Parti kurmaylarının hem üyelerle hem de halkla direkt temasa öncelik vermeleri gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "ruberu"nun yani yüz yüze görüşmenin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, sosyal medyaya ilişkin tartışmalar hakkında bir yazı kaleme aldı. Yazısında WhatsApp'ın son güncellemesine değinen Selvi, bu durumun kendisini iki bakımdan huzursuz ettiğini aktardı. Selvi, bunları insanların özel yaşamlarına dair bilgilerinin sosyal medya platformu Fecebook ile paylaşılması ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin söz konusu güncellemeye dâhil edilmemesi olarak sıraladı.

Siyaset ile sosyal medya arasındaki bağlantıyı irdeleyen Selvi, Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin açıklamalarına değindi. Selvi, sosyal medya platformlarının algı yönetimi için kullanıldığına dikkat çekerek, siyasilerin bu nedenle söz konusu platformları tercih ettiklerini aktardı.

Selvi, hangi siyasi partinin hangi sosyal medya mecrasını tercih ettiğine ilişkin Optimar tarafından yapılan bir anketi paylaştı. CHP ile HDP'nin Twitter'ı tercih ettiğini belirten Selvi, AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin Facebook'u aktif şekilde kullandığına dikkat çekti. İkinci tercih olarak AK Parti ile İYİ Parti'nin Twitter'ı kullandığını vurgulayan Selvi, HDP, MHP ve CHP'nin ikinci tercihinin ise Instagram olduğunu belirtti.

Siyasilerin takipçi sayıları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'da 8 milyon 250 bin takipçiye sahip. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'da 7 milyon 304 bin takipçiye sahip. MHP lideri Bahçeli'nin Twitter'daki takipçi sayısı 5 milyon 459 bin. İYİ Parti lideri Akşener'in Twitter'daki takipçi sayısı ise 4 milyon 267 bin.

Cinsiyete göre dağılım nasıl?

Türkiye'de kadınların aktif olarak Instagram kullandıkları ortaya çıktı. Erkeklerin ise Twitter ile Facebook'u tercih ettikleri tespit edildi. Kadınlar ve erkeklerin eşit düzeyde Youtube kullandıkları belirtildi. Gençlerin daha çok Instagram'ı kullandıkları belirlendi.