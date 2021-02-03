Erdoğan: Öğrenci misiniz yoksa işgalci terörist mi?

Boğaziçi Üniversitesi protestoları kapsamında 1 Şubat Pazartesi günü rektörlük binası abluka altına alınmıştı. Eylemciler, rektörlük binasında bulunan kişilerin dışarıya çıkmalarına müsaade etmemişlerdi. Güvenlik güçleri tarafından gerekli uyarılar yapılmış ancak eylemciler ablukaya son vermemişlerdi. Bunun sonucunda 51 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti. Bunlardan 50'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1'inin ise farklı bir üniversitede öğrenci olarak eğitim gördüğü belirtilmişti.

"Terörist misiniz?"

Konuya ilişkin bugün açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine mensup olan gençlerin "Türkiye'nin manevi değerleri ile millî değerlerine sahip gençleri" şeklinde görülmediklerine dikkat çekti. Erdoğan, rektörlük binasını abluka altına alan kişilere "Öğrenci misiniz, terörist mi?" sorusunu yöneltti. Bu duruma asla müsaade edilmeyeceğini ve gereğinin yapılacağını kaydeden Erdoğan, Türkiye'de ikinci bir Gezi yaşanmayacağını dile getirdi.

"LGBT diye bir şey yok"

Erdoğan, LGBT diye bir şey olmadığını ifade ederek, Türkiye'nin manevi ve milli değerlerle geleceğe ilerlediğini belirterek, CHP'den (Cumhuriyet Halk Partisi) tüm meselelerde yanlarında olmasını beklemediklerini, hatta hiç yanlarında olmasa da fark etmeyeceğini ancak Türkiye'nin ortak çıkarları, sorunları ve mutlulukları söz konusu olduğunda ana muhalefet partisinin az da olsa bir anlayış birliği içerisinde olması gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi sırasında CHP'nin (Cumhuriyet Halk Partisi) teröristlerin yanında durmaması gerektiğini ve bunun yeterli olacağını kaydeden Erdoğan, söz konusu partinin öncelikle kendi içerisindeki taciz ve tecavüz olaylarını çözmesi gerektiğini ifade etti.

Rektör Melih Bulu ne demişti?

Rektörlük binasının abluka altına alınmasına ilişkin açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, protestocular tarafından rektörlük binasının bütün kapılarının tutulduğunu ve dışarı çıkmasına izin vermediklerini söylemişti. Bulu, kendisiyle görüşmeleri için aralarından bir ekip belirlemelerini istediğini ancak bu talebinin reddedildiğini kaydeden Bulu, protestocuların yanına gitmesinin beklendiğini ancak grubun çok kalabalık olduğunun ve böyle bir durumun riski görüldüğünü aktarmıştı. Bulu, bunun üzerine birçok defa uyarı yapılmasına rağmen ablukanın sürdüğünü ifade ederek, evine gidememesi üzerine güvenlik güçleri tarafından müdahale edildiğini söylemişti.

Soylu: İzin vermem!

İçişleri Bakanı Soylu, Güney Kampüsü'nde güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan 108 kişinin gözaltına alındığını ve 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ifade etmişti. Soylu, bunlardan 79'unun terör örgütü mensubu olduklarına dikkat çekerek, kayyum rektör atandığına dair ifadelerin faşist bir tavır olduğunu belirtmişti. Rektörlük binasının işgal edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğini kaydeden Soylu, sadece Boğaziçi Üniversitesi değil Türkiye ayağa kalksa bile buna müsaade etmeyeceğini dile getirmişti. Soylu, Kabe resmine saygısızlık yapanların diğer insanları kışkırtmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, demokrasi ve çoğulculuk için bağıranların bunu yapmasının nasıl bir anlam taşıdığını sormuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021, 15:25